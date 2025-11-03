ИЗПРАТИ НОВИНА
Разкриха новия мъж на Светлана Гущерова. Богат е!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:39Коментари (0)139
©
Двамата не се крият, но и все още не демонстрират открито любовта си. Актуалният любим на кльощавата блондинка се казва Александър Зиковски. Той има богати родители и от тях идват парите му, най-вече от майка му Снежанка. Александър е ерген, не се е женил, няма деца, но вече има четири доведени отрочета.

Младият баровец се занимава с бизнес с автомобили, но не може да се каже, че има голяма автокъща, с която да може да изхранва себе си, жена и малък футболен отбор деца. Наскоро Светлана призна, че за нея децата са радостта в живота и би родила още наследници. Явно причината за рязкото й желание за бебе се крие в новия ѝ любим. Двамата са били на романтична спа почивка във Велинград, разбира се, без децата на бившата гола моделка, твърдят очевидци. Зиковски е предоставил на бившата г-жа Гущерова последен модел "Мерцедес" S-класа за около 400 000 лева. Естествено, возилото се води на автокъщата на ергена, а не на името на блондинката, която е гола като пушка и няма на свое име дори нива в родното Търговище.

Последните години през ръцете на Светла минаха стотици хиляди левове, чанти за 5-цифрени суми, но тя не успя да задели дори 1000 лева за градината на децата си, а да не говорим да си осигури с жилище на свое име. От година плеймейтката, която държи вече да няма нищо общо с фамилия Гущерови, живее с майка си Кунка и четирите си деца под наем в град Правец и пътува всеки ден до столицата.

Именно в София се запознала с Александър. След като се раздели с Християн Гущеров Светлана се закотви из няколко столични по-скъпи заведения, където доскоро стоеше по цял ден на кафе и фреш, чакайки някой мъж да я забележи. Е, късметът й проработи и Зиковски отишъл да се запознае със Светлана, канейки я на кастинг в хотел за рекламно лице на автокъщата му. Василева веднага откликнала на офертата за работа и била одобрена за "позицията", като вече 2-3 месеца спи с младия богаташ. Той все още крие от родителите си, че има отношения с многодетната майка със спорна репутация, защото се опасява, че ще му спрат кранчето и ще остане без пари като предшественика си Християн Гущеров.

Преди време Александър е имал кратка връзка със скандалната "Мис България" Радинела Чушева, но двамата не са се задържали дълго заедно. Предстои да видим дали Светлана ще омае за по-дълго богаташа и дали ще го дари с наследник, пише "Уикенд".


