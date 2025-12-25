ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Разкриха кой ще е водещ на новия сезон на "Ергенът"
Актьорът и инфлуенсър, който е и дипломиран лекар, ще съчетае работата с времето за семейството – с него ще пътуват и съпругата му Теа Минкова, и дъщеря им Амая.
"Ще работя и ще сме заедно, за да има време за всичко“, споделя Наум, който успява да балансира професионалните си ангажименти и личния живот с лекота.
Снимките на шоуто ще продължат два месеца, като екзотичната дестинация Шри Ланка ще се превърне в сцена на емоции, интриги и неочаквани обрати.
И това не е всичко – новият сезон ще предложи пълна промяна във формата: вместо един ерген, зрителите ще видят цели трима, а дамите ще се борят не за едно, а за три сърца!
Следващият сезон на "Ергенът“ ще бъде под шапката на продуцента Нико Николов, докато настоящият е дело на Радо Тушев, познат като един от пионерите зад "Биг Брадър“ у нас, пишат от Блиц.
Очаква се шоуто да се излъчи през пролетта на 2024, а комбинацията от нов водещ, тройна любовна интрига и екзотична локация гарантира интерес и високи рейтинги.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2735
|предишна страница [ 1/456 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
20:47 / 24.12.2025
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
20:21 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS