Сред разкош и с четириетажна торта, достойна за скъпарска сватба, гаджето на шеф Иван Манчев Ива Бека отпразнува рождения си ден.



Предвид професията на шеф Манчев, няма съмнение, кой е автор на красивата торта, която поставена на маса е по-висока от дългокраката Ива Бека.



На партито са дъщеря ѝ Елина Бека и най-близките им. Вижда се и синът на Манчев Алекс.



Готвачът има две деца от първата му съпруга Марина - Виктория и Христо.



Следващата му жена Цветомила му роди още един син - Алекс.



"Честит рожден ден, най-скъпа мамо! Днес искам да ти кажа колко безкрайно те обичам и колко много значиш за мен. Ти си моят герой - човекът, който винаги намира сили да се усмихва, дори когато е трудно, който дава любов, без да очаква нищо в замяна, и който прави света ми по-топъл само с едно "Как си?". Благодаря ти за всичко - за търпението, грижата, съветите, за всички тихи жертви, които си правила, за да мога аз да бъда щастлива. Пожелавам ти здраве, спокойствие, много поводи за усмивки и сбъднати мечти. Нека всеки ден ти носи нещо красиво и напомня колко си обичана и ценена", написа в социалните мрежи Елина Бека, а общата снимка с Иван Манчев беше озаглавена "Семейството", пише "България Днес".