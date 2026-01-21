ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разкиха нова версия за строежа на египетските пирамиди
Традиционните теории разчитат на рампи и бавно, пласт по пласт, но те трудно обясняват как камъни с тегло до 60 тона са били издигнати на стотици метри височина само за две десетилетия.
Сега ново проучване предполага, че пирамидата е построена с помощта на вътрешна система от противотежести и подобни на макари механизми, скрити в структурата ѝ.
В изследване, публикувано в Nature, д-р Саймън Андреас Шойринг от Weill Cornell Medicine в Ню Йорк е изчислил, че строителите могат да повдигат и поставят масивни блокове с изумителна скорост, понякога дори с един блок в минута, пишат от "Телеграф".
Той твърдял, че това би било възможно само с плъзгащи се противотежести, а не с груба сила на теглене, генериращи силата, необходима за повдигане на камъни до горните нива на пирамидата на Хуфу.
Проучването също така посочва архитектурни характеристики във вътрешността на пирамидата, които подкрепят този модел, идентифицирайки Голямата галерия и Възходящия проход като наклонени рампи, където може да са били спускани противотежести, за да се създаде подемна сила.
Преддверието, дълго смятано за защитна функция, е преосмислено като механизъм, подобен на макара, който може да помогне за повдигането дори на най-тежките блокове.
Ако това е вярно, проучването предполага, че Великата пирамида е построена отвътре навън, като се започва от вътрешно ядро и се използват скрити макари за повдигане на камъни с нарастването на структурата.
