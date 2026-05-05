Известната актриса Рая Пеева сигнализира за мащабна интернет измама, при която лицето ѝ се използва неправомерно за реклама на хапчета за отслабване. Тя категорично заяви, че няма нищо общо с въпросните продукти и призова своите почитатели да не се поддават на манипулацията, информира Plovdiv24.bg.

Блондинката, която в момента очаква първото си дете от своя годеник Явор Бахаров, изрази възмущението си в социалните мрежи, подчертавайки, че съгласието ѝ за използване на нейния образ никога не е било искано.

"Това е фалшива реклама и измама. Моля, не се подвеждайте и не купувайте!“, алармира Пеева своята фенска маса. Тя призова виртуалните си приятели да докладват съдържанието, ако попаднат на него, за да бъде свалено възможно най-бързо от интернет пространството.