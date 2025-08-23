ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ралица Паскалева се ожали заради "Игри на волята"
"Всички ми казват, че имам най-готината работа на света – на морето, заедно със семейството ми, но далеч не съм глезена като водеща на предаването – споделя Паскалева. – От 3 години не съм стъпвала в морето, на плажа съм с кубинки, все едно е пустинята Сахара", каза още тя.
Нейният екранен партньор – Павел, който е заместник Димо Алексиев, сподели, че е израснал в предаването. Миналия сезон той беше един от участниците и казва, че това израстване е много значимо за него.
"Участието ми в "Игри на волята", музикалната ми кариера и ролята ми сега на водещ са нещата, които ме балансират", коментира той.
