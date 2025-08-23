Ралица Паскалева се ожали заради "Игри на волята"

© "От 3 години не съм си потапяла краката в морето!" – това сподели водещата на "Игри на волята" Ралица Паскалева. Причината за това е, че е водеща на предаването, което се снима през летния сезон и тя е ангажиране със заснемането му.



"Всички ми казват, че имам най-готината работа на света – на морето, заедно със семейството ми, но далеч не съм глезена като водеща на предаването – споделя Паскалева. – От 3 години не съм стъпвала в морето, на плажа съм с кубинки, все едно е пустинята Сахара", каза още тя.



Нейният екранен партньор – Павел, който е заместник Димо Алексиев, сподели, че е израснал в предаването. Миналия сезон той беше един от участниците и казва, че това израстване е много значимо за него.



"Участието ми в "Игри на волята", музикалната ми кариера и ролята ми сега на водещ са нещата, които ме балансират", коментира той.