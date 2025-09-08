ИЗПРАТИ НОВИНА
Ралица Паскалева издаде нещо много любопитно преди старта на "Игри на волята"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:48Коментари (0)877
©
Новият сезон на екстремното риалити "Игри на волята" започва на 8 септември, а водещата Ралица Паскалева признава, че макар да трябва да бъде хладнокръвна и дистанцирана, често трепери и плаче за участниците.

"Игри на волята" е най-трудното предаване за оцеляване в България, дори и в световен мащаб. Снимачният процес трае три месеца без почивен ден. Но за мен най-голямото предизвикателство не е натоварването, а това да остана безпристрастна, когато участниците страдат или ликуват", признава Паскалева пред "Телеграф".

Тази година до нея застава Павел Николов, с когото бързо са намерили синхрон.

"Той се справи мъжки и много достойно. Малко хора си дават сметка колко сложен е снимачният процес – всяко забавяне може да обърка целия график", разказва още актрисата.

Според нея мотото на сезон 7 – "Всичко е различно" – е напълно оправдано. Правилата, локациите, игрите и дори ролята на съветите ще изненадат зрителите.

"Ще има и елемент на късмет, защото в толкова дълго изпитание именно той понякога решава съдбата на участниците", издава Ралица.

В личен план тя черпи сили от вярата. "Аз се събуждам и заспивам с молитва. Хората често се обръщат към Бог само когато имат проблеми, но забравят да благодарят, когато получат щастие. За мен връзката с Господ е постоянна и безусловна", категорична е Паскалева.

Въпреки че пази дистанция на Арената, зад кулисите емоциите често я завладяват.

"Понякога плача – било от смях, било от състрадание. Миналият сезон всички видяха сълзите ми на предложението за брак на Павел. И този сезон ще е наситен с такива моменти", разкрива тя.

А какво ѝ липсва най-много през тези три месеца край Дуранкулак? "Само моето легло. Семейството е с мен и празнуваме заедно дори рождените дни на синовете ми и на съпруга ми. Това е безценно", казва с усмивка Ралица.


