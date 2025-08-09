ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ралица Паскалева: Всичко ще бъде различно
В коментарите феновете я засипаха с комплименти за визията й, като мнозина отбелязаха, че Паскалева изглежда зашеметяващо. Част от последователите обаче не скриха и носталгията си по Димо Алексиев, който този сезон е заменен от рапъра Павел.
Седмият сезон на "Игри на волята" обещава нови правила, изненадващи обрати и силни емоции, а думите на Паскалева само засилват любопитството на зрителите, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 787
|
|предишна страница [ 1/132 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
10:55 / 09.08.2025
Иван Звездев се ожали
09:02 / 09.08.2025
Днес тя става на 63
07:20 / 09.08.2025
Честваме апостола, заменил Юда, редки имена празнуват днес, в сил...
07:00 / 09.08.2025
Една от зодиите ще е истински вдъхновител днес
06:05 / 09.08.2025
Тайната дъщеря на Фреди Меркюри проговори за първи път!
22:26 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS