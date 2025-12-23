ИЗПРАТИ НОВИНА
Ралица Паскалева: Това е пълна глупост, пълна лъжа и честно казано – обижда
© Nova
Освен като актриса, Ралица Паскалева се превърна в любимка на зрителите и с ролята си на водеща в риалити формата "Игри на волята". Но зад тази нейна увереност и впечатляващо представяне пред камерата се крие жена, която помни болката от миналото. "Аз винаги съм била аутсайдер", откровено заяви тя в интервю за NOVA пред Мариян Станков - Мон Дьо, където сподели за най-трудния период в живота си - гимназията. 

"Чувствах се много зле там... Правех промени във външния си вид, които приемам за някакъв бунт", разказа актрисата. Тя подчерта, че всяка промяна е била отказ от това да се слее с останалите и да бъде такава, каквато се очаквало. Решаващият момент идва в 12 клас, когато заявява пред всички, че ще кандидатства в НАТФИЗ. 

Реакцията обаче идва мигновено и болезнено. Съученик се обръща към нея и ѝ казва, че там "приемат много трудно, само с връзки". Тези думи и днес актрисата помни и призна. "Много ме заболя... Той подложи под съмнение изобщо, че аз мога да вляза в НАТФИЗ", обясни Ралица.

Днес, години по-късно, тези думи звучат като далечен шум, който я тласка напред към развитието.

 

"Аз обичам театъра, но за хоби", зад това изречение не стои отричане на сцената, а несъгласие със система, която според нея задушава изкуството. "Има неща в системата, в българския театър, които не съвпадат с моите разбирания", каза Паскалева и веднага посочва основния проблем – еднообразието.

Мисълта да играе една и съща роля отново и отново я плаши. "Аз не мога да си представя да играя 200 пъти едно представление. Просто не мога да си го представя. Не ми го побира акъла. Това ще ме депресира жестоко".

"За мен еднообразието е равно на смърт", категорична е тя. "Говорим за изкуство", подчерта тя и обясни защо киното и телевизията са по-близо до нейната природа. "Правиш нещо, затваряш го, заминава. Идва ново".

Коментарите за семейството

Като известна личност и Паскалева е подложена на критика и коментари, които я потискат и нараняват.

"Някой влиза в моята страница и пише под семейна снимка, че аз съм развалила нечие семейство, за да създам свое“, сподели тя. 

"Това е пълна глупост, пълна лъжа и честно казано – обижда", каза Ралица. Тя припомня факт, който лесно може да бъде проверен: 

"Теодор е разведен, да, но това е публично и медийно обявено няколко години преди да се запознае с мен", заявява Ралица Паскалева, цитира actualno.


