Актрисата и модел Райна Караянева отново ще бъде водеща на популярното риалити "Ергенът: Любов в рая“, като в момента е в активна подготовка за снимките на новия сезон. Блондинката е заложила на интензивни тренировки и здравословен режим, за да се появи пред зрителите в най-добрата си форма.

Близки до обкръжението на звездата споделят, че тя е мотивирана да покаже различно лице. По време на предишното си участие Караянева стана обект на остри критики в социалните мрежи заради прекомерната си слабост, което провокира слухове за здравословни проблеми. Тя категорично отрича обвиненията в хранително разстройство, като обяснява физическото си състояние с естествените процеси след второто си раждане.

В личен план водещата е открила стабилност до уважавания ортопед д-р Стефан Церовски, с когото са заедно от три години. Двамата отглеждат своя син Стефан и предпочитат да пазят личния си живот далеч от публичното внимание. Преди тази връзка животът на Райна премина през бурни периоди, включително 7-годишна връзка с актьора Башар Рахал и брак с фитнес модела Генадий Ников.

Пътят на Караянева до днешната увереност е белязан от тежки изпитания, включително 12 операции на носа заради несполучлива ринопластика в тийнейджърските години. Тя не крие и миналото си на борба с булимията, когато теглото ѝ е падало до критичните 35 килограма. Днес Райна използва горчивия си опит, за да съветва младите момичета да не робуват на суетата и да ценят естествения си чар, пише "Уикенд".