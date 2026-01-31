Райна Караянева се върна към старото си поприще

© Райна Караянева, водещата на "Ергенът: Любов в рая" по Би Ти Ви, отново стана инструктор, когато е свободна.



Преди време тя беше инструктор по спининг и сега се върна в залата. "Всички тези хора ми дават голяма радост, а спортът като цяло е моето спасение от всичко", казва Райна, която след раждането на второто си дете стана много слаба и зрителите си мислеха, че има анорексия, припомня HotArena.