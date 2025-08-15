Рачков запозна новата със сина си

© Димитър Рачков и синът му Митко-младши прекараха част от лятната си ваканция заедно на морето. Младият Рачков, който от година учи дизайн в Париж, се прибра у нас по време на ваканцията и се включи в семейната компания, включваща и новата приятелка на актьора – Виктория.



Първият юлски ден тримата отбелязаха на къмпинг край Созопол, в заведението на Кремена Халваджиян – съпругата на продуцента Маги Халваджиян. За музикалната програма се погрижиха Вениамин и Иван Христов от "Като две капки вода", които предизвикаха бурни аплодисменти с изпълнения на дуети в стил Дони и Нети, пише "България Днес".