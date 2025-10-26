Рачков разбуни духовете

© Димитър Рачков раздели родния си Бургас на две враждуващи агитки, които спорят трябва ли комикът да стане почетен гражданин на града, или не. Предложение за това е внесено от колегата му Рафи Бохосян. Местният парламент го гласува във вторник, но споровете "За" и "Против" присъждането на престижното звание всеки ден стават все по-жестоки.



Темата за почетното гражданство на Рачков отвори самият той преди повече от година. В ефир актьорът запита съгражданката си Тони Димитрова дали е почетна гражданка на Бургас и когато получи утвърдителен отговор, се зачуди на глас защо ли самият той все още не е удостоен с такава част. Година по-късно комедиантът вече е на крачка от званието, благодарение на друг приближен до шефа си Маги Халваджиян, а именно музикантът Рафи Бохосян, който също е бургазлия.



Дребничкият певец е направил номинацията, която е подкрепа с писма от фондация "Димитър Еленов“ – на името на първия учител по актьорско майсторство на Митко, "Глобал филмс“ на Маги Халваджиян и продуцентска компания "Артвент“, в която съдружници са Захари Бахаров, Деян Ангелов и дясната ръка на Халваджиян – Кирил Киров.



Събрани са над 1000 подписа в подкрепа на удостояването на Рачков със званието, но въпреки това бургазлии далеч не са единодушни по темата. Общинският съветник Владимир Павлов постави въпроса на обсъждане. Навремето той оспори и правото на почетно гражданство на единствената родна звезда в Холивуд – Мария Бакалова. Ето какво написа той в социалните мрежи (без редакторска намеса за правописните грешки):



"Аз басма не цепя на никой, така както бях против Мария Бакалова да стане почетен гражданин заради позорната си роля в кретенизма "Борат" и чекнежа си пред камера, със зацапана дамска превръзка.... Тъй като не съм особен любител на халтурите на Рачков, чекнежите и малоумните му правежи по сцените, които някой намират за високоплатено изкуство за избрани и отбрани кукумицини, и си признавам, че не разбирам подобни изстъпления, искам вашето честно мнение, дали и как да гласувам за това предложение... Като човек е страхотен, но това за което е предложен е за сценичните му изпълнения", пише на страницата си във Фейсбук политикът, избран от ПП "СБОР".



Следват стотици мнения на избиратели и граждани на Бургас. Основната част от тях са "Против", но не липсват и подкрепящи изказвания. "Неговите скечове даже не са халтура, защото в халтурата все пак има някакъв сценарий, докато при него всичко е едно преиграване до степен на глупост понякога.! Не го познавам, като бургазлия, защото е много малък, но в никакъв случай не бих го поставил до имена, като Георги Калоянчев, Апостол Карамитев и още много други светила в киното и театъра.!", пише един от поддръжниците на високото изкуство. Друг прави паралел с Чаплин и Луи Дьо Фюнес, поставяйки и диагнози:



"При комиците и клоуните е сложно! Зад маската и макиажа винаги се крие или драма, дълбока скръб или патология - най-вече шизофрения. Но да вземем идеалния пример - Чаплин, Луи Дьо Финес, това са икони, легенди, хора с изключително фин морал и духовен светоглед. Луи Дьо Финес е отказвал роли на изневяра, така пикантни за сюжет в комедиите, независимо от хонорара. А Рачков е бекграунд, той просто е ехиден и нагъл нагаждач. Той би изиграл и сатаната."



"Не го харесвам като актьор. Неговото не е комедийност, а тъпащина, граничеща с простащина. Какъв комедиен актьор, не влиза в тази категория изобщо"; "Изобщо не мога да го понасям. Тази титла е почетна и я заслужават достойни хора с големи постижения"; "Хем бездарен, хем досаден с брътвежи. Твърдо "НЕ"!"; пишат още хората.



Не липсват обаче и поддръжници на актьора, макар и по-малко на брой, както и такива, които коментират, че Рачков и Мария Бакалова не са най-големият проблем на града, за да занимават с тях местната общност. "Колко измекяри са и в общинския съвет и са почетни граждани. Рачков сам с много труд и талант е постигнал успехите си. Харесвам го. И аз съм ЗА!"; "Кметът на Несебър се провъзгласи за почетен гражданин на града, който управлява и до момента, а скоро една част от общината се оказа под водата вследствие на некадърното му и корумпирано управление, та един Рачков защо да не стане почетен гражданин? Харесвам го. Аз съм "ЗА", пишат феновете.



Междувременно актьорът продължава да води "Пееш или лъжеш" всяка неделя по Нова тв, но се провали турнето му зад океана с шоуто "Рачков и жените". Говори се, че билетите били твърде скъпи – по 400 долара, но проверка на "Уикенд" установи, че са предлагани и места за по 75 долара, каквато е цената на подобни събития и в България.