|Рачков посрещна ЧНГ с тъщата, синът му не търпи мащехата
За годишнината отново заведе Виктория в същия хотел, където двамата посрещнаха Нова година. Този път обаче компания им правеха дъщерята на Виктория от предишния й брак - Кари, както и майката на Кузманова, която вече в светските среди е наричана "новата тъща на Рачков“.
Малката Кари е с гипсирана ръка, след като се наранила при скорошно гостуване при баща си Явор Зейн. Според хора от обкръжението на комика всички разходи по луксозната почивка били поети изцяло от Рачков. Комикът отдавна е приел момичето като свое и се грижи за него, като за своя дъщеря. Малката била очарована от актьора и го наричала галено "Митето“. Майката на Виктория също била очарована от Рачков го смятала за отлична партия за дъщеря си. Тя не криела одобрението си и демонстрирала симпатията си към актьора по време на престоя им в хотела. Компанията изпратила старата година с шумен и бляскав купон, който привлякъл вниманието и на други гости в хотела.
Именно те обаче забелязали и една липса - на партито не присъствал синът на Рачков от брака му с Христина Апостолова - Митко-младши. Момчето се е прибрало от Париж, където учи дизайн, специално за празниците и на Бъдни вечер е било заедно с баща си и Виктория. Според слуховете отношенията между него и новата жена до Рачков не са особено топли. Митко-младши е предпочел да посрещне Нова година със свои връстници, а не с баща си и неговата нова семейна компания, твърди "Хотарена".
