ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Рачков отново безпошаден: Хубавите гърди си личат на хорото
Той привлече вниманието на зрители, публика и жури заради репликата: "Хубавите гърди си личат на хорото, поне така казваше дядо ми.“
Повод за това бе участничка с прякора Ръченицата, която Иван, Андрей и Мария спасиха, след като дръпнаха шалтера и попречиха на Дара да я изгони. Очевидно появата ѝ силно провокира въображението на водещия, който сам се изненада от това, което му излезе от устата – но само за миг.
За друга участничка - Волната ездачка, Рачков също не остана безучастен: "Много неща ми идват на ума, ама няма да ги кажа“, подхвърли той, а после попита панелистите и гостите – Саня Армутлиева и победителя от "Като две капки вода“ Вениамин – дали Волната ездачка реално язди животни. Публиката и журито избухнаха в смях, защото "мръсното подсъзнание“ на Рачков отново се прояви, макар и уж в невинен въпрос.
Хуморът му и този път, както всяко предаване, не пощади и бившата му половинка Мария Игнатова. "Навремето се влюбих в Мария от пръв поглед, но може би трябваше да хвърля и втори“, шегува се той, а Мария не остана длъжна: "Най-вероятно е трябвало.“
Иван и Андрей също не му останаха длъжни: "В това шоу нещата не са каквито изглеждат. Ето, водещият има огромна глава, ама не е много умен.“
Рачков, разбира се, веднага върна топката: "Твоята пък е малка.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2259
|
|предишна страница [ 1/377 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Известен журналист, когото не сме виждали от години по телевизият...
08:16 / 17.11.2025
Ще ни удари силна магнитна буря
07:48 / 17.11.2025
Богдана Карадочева написа кърваво писмо на Васил Найденов
22:04 / 16.11.2025
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
19:58 / 16.11.2025
Лили Иванова превзе Пловдив
19:23 / 16.11.2025
Почина Светлана Тилкова-Алена
15:16 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS