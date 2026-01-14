ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рачков отговори очаква ли бебе преди първия брак в живота си
"Една декемврийска сутрин, докато си пиех кафето, си дадох сметка, че съм намерил точния човек. Веднага звъннах на Кремена Халваджиян и я помолих да ми помогне да намерим пръстен. Тя беше и първата, която разбра за моите намерения, но ми каза: "Ти си луд! Как ще намерим годежен пръстен на 15 декември!“. Аз обаче съм убеден, че тя е фурия и ще се справи. Така и стана. След час ми се обади и каза: "Имаш късмет!“." Това сподели Димитър Рачков пред "Филтър".
Той заявил, че е скрил пръстена, за да не го види Виктория и разказ, че е предложил брак на Бъдни вечер:
"Бяхме се събрали с най-близките ни хора. Не исках предложението за брак да е показно. Ако съм искал да стане така, можех да го направя и в Зала 1 на НДК. Но тъй като смятам, че това е интимен акт, реших да е на най-семейния празник – на Бъдни вечер. След като дадох подаръци на всички, казах на Вики, че за нея няма. Но заявих: "Един човек остана без подарък! Крайно време е да ми каже "Да“. Дадох й пръстена и тя каза "Да“.
Той разказа и защо досега не е предлагал брак, въпреки дългите си връзки:
"Сега просто усетих, че е точният момент да предложа брак. Нали знаете – всичко става на точното място и в точното време.Той не уточни кога точно ще бъде сватбата
На въпроса - очаквате ли бебе? Рачков отговори:
– Това си е Божа работа!
