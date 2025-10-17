ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рачков налива пари в новия бизнес на Виктория
Преди дни красавицата изненада последователите си в социалните мрежи, обявявайки, че мести салона си за красота в съвсем нова, много по-голяма локация. Поводът е десетата годишнина от откриването на първия ѝ обект, а амбицията – да превърне новото пространство в един от най-модерните и стилни салони за красота в София.
"Време е за нещо ново. Започвам тежки ремонти, за да сменя локацията на салона. Ще споделям с вас през каква трансформация минава едно помещение, за да се превърне в уютно място за всички наши клиенти. Освен това разширяваме екипа и търсим желаещи да се присъединят към нас“, написа маникюристката Виктория в профила си, като разкри, че ремонтът ще бъде мащабен и ще продължи няколко месеца.
Зад смелото начинание обаче стои не само нейната амбиция, а и финансова подкрепа от най-важния мъж в живота ѝ. Според приближени до двойката именно Рачков е решил да помогне на любимата си и да осигури нужните средства за ремонта и новото оборудване. "Митко буквално ѝ каза: ‘Не се притеснявай за парите, аз ще поема всичко.’ Той е влюбен до уши и иска Виктория да има най-доброто. А тя приема помощта му с благодарност“, разказва техен близък.
По думите на запознати Рачков не щадял средства, за да превърне мечтата на половинката си в реалност. В новия салон щяло да има дизайнерски интериор, скъпи материали и техника от последно поколение, каквато се използва само в най-престижните центрове в чужбина. За визията била наета водеща фирма за интериорен дизайн, която да създаде луксозна и модерна обстановка, достойна за звезда.
Комикът не само инвестирал в бизнеса на Виктория, но и поел всички разходи около ремонта, обзавеждането и закупуването на новите уреди. Целта била салонът да се превърне в един от най-посещаваните в столицата и да наложи името на Кузманова като една от водещите фигури в козметичния бранш.
"Рачков иска тя да успее, да бъде независима и да се чувства сигурна. Той не е от мъжете, които просто подаряват цветя – помага ѝ реално, стои зад нея и я подкрепя с дела, не с думи“, коментират познати на двойката.
Освен с щедростта си Рачков впечатлявал Виктория и с отношението си към дъщеря ѝ от връзката ѝ с бизнесмена Явор Зейн — малката Кари. Комикът бил неразделен с двете и се грижел за детето като за свое собствено. "Виктория е трогната от начина, по който той се отнася към Кари. Рачков я приема като част от семейството, а това за нея значи повече от всичко“, разкриват техни близки.
Никой не се съмнява, че звездата от "Като две капки вода“ може да си позволи подобен жест. Рачков е сред най-добре платените лица в българския шоубизнес, а хонорарите му надвишават многократно тези на неговите колеги. Търсенето му за участия не стихва, а ангажиментите му само се увеличават. Това му позволява да живее охолно и да задоволява всички желания на любимата си.
Според слуховете Виктория планира официално откриване на новия салон през пролетта на следващата година, а събитието се очаква да бъде сред най-бляскавите в светския календар. Поканени щели да бъдат известни личности, приятели на двойката и дългогодишни клиенти.
Докато мнозина се чудят дали връзката им ще издържи изпитанията на времето, хора от обкръжението им твърдят, че Рачков никога не е бил по-влюбен. След бурни години комикът най-после изглежда истински щастлив и спокоен, а Виктория е човекът, който го кара да се усмихва не само на сцената, но и в живота.
