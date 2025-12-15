ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рачков много изпростя с Мария Игнатова
Без да се колебае, телевизионната водеща използва култов лаф от "Ергенът: Любов в рая", насочвайки го право към бившия си съпруг Димитър Рачков:
"Искам да ми изпълниш един сюнет!"
Думата, разбира се, не съществува – но феновете моментално разпознаха препратката към един от най-обсъжданите и комични моменти в "Ергенът“, когато Анна-Шермин поиска от Красимир да ѝ изпълни "сюнет“.
Рачков не остана длъжен и отвърна в типичния си стил: "Сюжет мога също да ти изпълня!"
"Не искам повече сюжети", контрира Игнатова, а закачките между двамата продължиха с пълна сила и предизвикаха бурен смях в залата.В един момент водещият дори я обвини, че по време на брака им не му е готвила: "Откога готвиш?!"
Мария реагира светкавично: "Не съм ли ти готвила?! Как не те е срам! Лъжеш!"
Смехът беше гарантиран, а зрителите – напълно запленени от словесния дуел между бившите.
Третият сезон на "Пееш или лъжеш“ събра на сцената звезди като Азис, Йорданка Христова, Владо Зомбори, Софи Маринова, Преслава, Графа, Дара, Фики Стораро и още куп любими имена.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
