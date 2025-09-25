ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пътуването с яхта, което опроверга слуховете за техния развод
Папарашки снимки показват как Мишел и Барак, които са рядко виждани заедно напоследък, се качват на яхтата за 250 млн. долара, наречена "Седем морета". При пристигането си Мишел дори е посрещната с топла прегръдка от носителя на "Оскар".
На следващата вечер към нея се присъединил и бившият президент на САЩ Барак Обама. Според източници двойката е прекарала нощта на борда, а след това е обядвала в Пунта Чиапа, близо до Камоли.
Междувременно слуховете за проблеми в брака им се засилиха след като Мишел пропусна две ключови събития по-рано тази година - встъпването в длъжност на президента Тръмп и погребението на бившия президент Джими Картър. В подкаста си тя се опита да сложи край на спекулациите, като заяви: "Нямаше нито един момент в брака ни, в който да съм си помисляла да се разделя с мъжа си."
Иначе докато Обама се наслаждават на морската си почивка, над 200 000 души се събраха на стадион "Стейт Фарм" в Аризона за възпоменателна церемония в чест на Чарли. Той бе смъртоносно прострелян на 10 септември, докато изнасяше реч в Университета Юта Вали.
