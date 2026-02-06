ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Първият транссексуален модел, отличен като "Модел на годината", е в България!
Новината стана известна благодарение на сторита, публикувани в нейния Instagram профил, на които се вижда, че моделът е на територията на страната. Въпреки интереса на последователите ѝ, все още не е ясно каква е целта на визитата ѝ - дали става дума за професионални ангажименти, фотосесия или просто почивка.
Посещението ѝ предизвика вълнение в социалните мрежи, като много от фенове ѝ следят с интерес дали ще сподели повече подробности за престоя си.
"Какво прави Алекс Консани в България?", пише един от последователите ѝ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3276
|предишна страница [ 1/546 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 26 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Шокираща новина за метъл феновете: Twisted Sister отменят световн...
09:00 / 06.02.2026
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
07:20 / 06.02.2026
Една зодия ще направи грешка, друга ще бъде в особена ситуация, а...
07:10 / 06.02.2026
Голям празник отбелязваме, близо 20 имена черпят на 6 февруари
07:00 / 06.02.2026
Три зодии се събират с бившите си през февруари
23:00 / 05.02.2026
Крум Савов обяви голямо завръщане
22:18 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS