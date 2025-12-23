ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Първи автомобили без шофьори зад волана вече се движат в Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:58Коментари (0)46
©
Превозни средства, които се движат без шофьор зад волана, доскоро звучаха като сцена от научнофантастичен филм. В Германия обаче това вече е законово допустимо. С нова наредба страната дава зелена светлина на т.нар. телеуправлявано шофиране – технология, при която автомобилът се управлява дистанционно от човек, намиращ се на километри разстояние.

Автомобилите са оборудвани с камери и сензори, които в реално време предават данни към контролен център чрез стабилна интернет връзка. Там телеоператорът седи пред няколко екрана и разполага с волан и педали, както във всеки стандартен автомобил. Той има пълен поглед върху трафика и носи цялата отговорност за управлението на превозното средство – включително в случай на инцидент, съобщава германската обществена медия АРД.

В американския щат Невада дистанционно управляваните автомобили са разрешени от години. Берлинската стартъп компания Vay Technology вече трупа практически опит в Лас Вегас, където предлага автомобили под наем, които пристигат без шофьор директно до адреса на клиента. След приключване на пътуването управлението отново се поема от телеоператор.

С новата германска наредба подобни услуги вече са възможни и в Германия, но първоначално само в определени зони. Проектът е в пробна фаза с продължителност пет години и е обвързан със строги технически и регулаторни изисквания. Целта е да се изключат рисковете за хората и имуществото, тъй като са възможни технически проблеми – изкривен образ от камерите, забавяне на сигнала при лоша интернет връзка или дори пълно прекъсване на комуникацията.

Анкета на АРД по улиците на Щутгарт показва, че обществените реакции са смесени. Една от анкетираните определя технологията като "малко страшничка, но и шик“ и смята, че броят на инцидентите може да намалее, тъй като телеоператорите са по-малко податливи на разсейване.

По-младите виждат и практични предимства. "Не сте в състояние да шофирате след парти? Просто предайте контрола на телешофьор и се приберете удобно вкъщи – идеално е“, коментира един от минувачите.

Въпреки това повечето хора признават, че не биха искали да бъдат сред първите потребители и предпочитат да изчакат развитието на технологията.

Автомобилният експерт Стефан Райндл вижда сериозен потенциал за телеуправляваното шофиране най-вече в товарния транспорт. Куриерски компании, спедиторски фирми и товарни пристанища биха могли да използват превозните средства по-ефективно, да намалят разходите за персонал и да оптимизират логистиката, посочва той пред АРД.

Технологията е перспективна и за пътническия транспорт – например за компании за споделено ползване на автомобили. Колите могат да бъдат събирани и връщани в депа по-лесно, а изпращането им при заявка би могло да облекчи хроничния недостиг на паркоместа в големите градове.

Междинна стъпка към напълно автономното шофиране

Според Райндл е трудно да се прогнозира дали телеуправляваните автомобили ще се наложат в дългосрочен план. Той обаче ги определя като важна междинна стъпка към напълно автономното шофиране – технологична революция, при която автомобилът се управлява изцяло от софтуер и изкуствен интелект.

В Изследователския център по информатика в Карлсруе подобни разработки се провеждат от години. Совалките "Анна“ и "Елза“ вече се движат самостоятелно, като са наблюдавани от оператор в контролен център, който при нужда може да се намеси дистанционно с едно натискане на мишката. Това, според АРД, е значителна крачка напред спрямо класическото телеуправление.

Изследователите се надяват в бъдеще тези превозни средства да се използват напълно автономно в райони, където традиционният обществен транспорт не е рентабилен, и да подпомагат хората с ограничена мобилност. По думите на Райндл обаче напълно автономните автомобили, които превъзхождат човека във всяка ситуация, не се очаква да станат масова реалност преди 2035 година.

Дотогава германските пътища постепенно ще свикват с гледката на безпилотни автомобили, а за шофьорите на автобуси и таксита работата от разстояние може да се превърне в напълно реална възможност.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Феновете във възторг от интервю на Софи Маринова: Народен човек е...
21:56 / 22.12.2025
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
Лекари посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:03 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: