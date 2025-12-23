Първи автомобили без шофьори зад волана вече се движат в Европа

© Превозни средства, които се движат без шофьор зад волана, доскоро звучаха като сцена от научнофантастичен филм. В Германия обаче това вече е законово допустимо. С нова наредба страната дава зелена светлина на т.нар. телеуправлявано шофиране – технология, при която автомобилът се управлява дистанционно от човек, намиращ се на километри разстояние.



Автомобилите са оборудвани с камери и сензори, които в реално време предават данни към контролен център чрез стабилна интернет връзка. Там телеоператорът седи пред няколко екрана и разполага с волан и педали, както във всеки стандартен автомобил. Той има пълен поглед върху трафика и носи цялата отговорност за управлението на превозното средство – включително в случай на инцидент, съобщава германската обществена медия АРД.



В американския щат Невада дистанционно управляваните автомобили са разрешени от години. Берлинската стартъп компания Vay Technology вече трупа практически опит в Лас Вегас, където предлага автомобили под наем, които пристигат без шофьор директно до адреса на клиента. След приключване на пътуването управлението отново се поема от телеоператор.



С новата германска наредба подобни услуги вече са възможни и в Германия, но първоначално само в определени зони. Проектът е в пробна фаза с продължителност пет години и е обвързан със строги технически и регулаторни изисквания. Целта е да се изключат рисковете за хората и имуществото, тъй като са възможни технически проблеми – изкривен образ от камерите, забавяне на сигнала при лоша интернет връзка или дори пълно прекъсване на комуникацията.



Анкета на АРД по улиците на Щутгарт показва, че обществените реакции са смесени. Една от анкетираните определя технологията като "малко страшничка, но и шик“ и смята, че броят на инцидентите може да намалее, тъй като телеоператорите са по-малко податливи на разсейване.



По-младите виждат и практични предимства. "Не сте в състояние да шофирате след парти? Просто предайте контрола на телешофьор и се приберете удобно вкъщи – идеално е“, коментира един от минувачите.



Въпреки това повечето хора признават, че не биха искали да бъдат сред първите потребители и предпочитат да изчакат развитието на технологията.



Автомобилният експерт Стефан Райндл вижда сериозен потенциал за телеуправляваното шофиране най-вече в товарния транспорт. Куриерски компании, спедиторски фирми и товарни пристанища биха могли да използват превозните средства по-ефективно, да намалят разходите за персонал и да оптимизират логистиката, посочва той пред АРД.



Технологията е перспективна и за пътническия транспорт – например за компании за споделено ползване на автомобили. Колите могат да бъдат събирани и връщани в депа по-лесно, а изпращането им при заявка би могло да облекчи хроничния недостиг на паркоместа в големите градове.



Междинна стъпка към напълно автономното шофиране



Според Райндл е трудно да се прогнозира дали телеуправляваните автомобили ще се наложат в дългосрочен план. Той обаче ги определя като важна междинна стъпка към напълно автономното шофиране – технологична революция, при която автомобилът се управлява изцяло от софтуер и изкуствен интелект.



В Изследователския център по информатика в Карлсруе подобни разработки се провеждат от години. Совалките "Анна“ и "Елза“ вече се движат самостоятелно, като са наблюдавани от оператор в контролен център, който при нужда може да се намеси дистанционно с едно натискане на мишката. Това, според АРД, е значителна крачка напред спрямо класическото телеуправление.



Изследователите се надяват в бъдеще тези превозни средства да се използват напълно автономно в райони, където традиционният обществен транспорт не е рентабилен, и да подпомагат хората с ограничена мобилност. По думите на Райндл обаче напълно автономните автомобили, които превъзхождат човека във всяка ситуация, не се очаква да станат масова реалност преди 2035 година.



Дотогава германските пътища постепенно ще свикват с гледката на безпилотни автомобили, а за шофьорите на автобуси и таксита работата от разстояние може да се превърне в напълно реална възможност.