Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:20
©
Тони Дачева е българска попфолк и фолклорна певица. Тя е първата българска певица, започнала да твори в жанра попфолк, поради което е считана за негов основоположник и често пъти е наричана "Първата дама на попфолка“, "Майката на попфолка“ и "Първата лястовица на попфолка“.

Родена е като Тонка Дачева на 6 февруари 1967 година в Блатец, Сливенско, в семейство на акордеонист и певица. Израства и завършва средно училище в Сунгурларе, където започва да пее в местни самодейни групи. На 25 ноември 1987 година се явява на прослушване и става вокалистка на сформиращата се по това време група Оркестър "Кристал“, която през следващите години придобива широка известност като един от пионерите на попфолк жанра.

През 1997 г. се запознава с Найден Милков. Живеят на семейни начала в продължение на 11 години и са дует – "Тони Дачева и Найден Милков“. През 1998 година Дачева напуска Оркестър "Кристал“. Записва със съпруга си четири дуетни албума, пеят на участия и концерти. Разделят се през 2008 г.

През 2015 г. взема активно участие в юбилейните концерти на Мустафа Чаушев "50 години с песните на Мустафа Чаушев“, които се провеждат в градовете Шумен, Добрич, Русе, Бургас и София.

През 2024 г. Тони Дачева е сред изпълнителите в тричасовия концерт "Златни хитове“ в Арена София.


