|Първата носителка на "Златният Орфей" живее с мизерна пенсия от 300 лева
Кадрите предизвикаха бурни реакции. Повечето хора изразиха възмущението си, че такава голяма звезда живее като редови пенсионер и ползва градски транспорт. Тя живее с минимална социална пенсия от около 330 лева, като единствената сериозна помощ идва от добавката, която получава като носител на наградата "Златния орфей". Тя е в размер на около 500 лева.
Фактът, че една от най-емблематичните изпълнителки на България днес е в забвение разбуни духовете. Певицата живее скромно и сама, а повечето от връстниците й са напуснали този свят отдавна.
