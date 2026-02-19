© виж галерията Радина Кърджилова и Пламен Димов разтопиха мрежата с черно-бял кадър, уловил най-интимния миг – целувка.



Снимката се появи след представлението "За любовта", което двамата изиграха в столицата заедно с много свои колеги. Но този път сцената сякаш се пренесе извън прожекторите – в един тих коридор, в прегръдка, която не е изиграна.



От повече от година двамата се носят на крилете на любовта, а феновете им отдавна следят всяка тяхна поява заедно. Този кадър обаче казва повече от всички думи – когато любовта не е роля, а реалност.



Черно-бяло фото, цветни чувства – и една целувка, която вече всички нарекоха "първата в нета“.