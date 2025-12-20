ИЗПРАТИ НОВИНА
Пълен резил след "Ергенът: Любов в Рая"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:32
©
Риалити сапунката "Ергенът: Любов в рая“ по bTV най-сетне приключи. Предаването, което според публиката се проточи прекалено дълго, веднага породи спекулации кои от участниците са останали заедно и в реалния живот. 

Равносметката е следната: оцеляха само две двойки – Натали и Орлин, Джан Микеле и Габриела, а се зароди и една нова връзка – между Виктор и Кристина. 

Най-обсъжданият тандем безспорно са Натали и Орлин. Те изненадаха всички останали участници, които смятаха, че между тях няма истински чувства. Интригата стана още по-голяма, когато се оформи любовен триъгълник и Тихомир започна да се опитва да спечели сърцето на Натали, която до последно се колебаеше между двамата.

След финала обаче се оказа, че Нати изобщо не се е отказала от любовта си към Орлин. Преди дни двамата се похвалиха, че вече живеят заедно в София, а коледните празници ще прекарат в Монтана с родителите на Орлин.

Истински крах в отношенията си понесоха двете уж стабилни двойки – Кристина и Петър, както и Денис и Виктор.

Първите двама бяха с най-голяма заявка за истинска любов. Красивата адвокатка и актьорът, който прави рекламни скечовве в тикток, твърдяха, че са влюбени, и бяха категорични, че са намерили своята половинка в лицето на другия. Най-близките им приятели в риалити формата бяха Виктор и Дениз. Бизнесменът многократно твърдеше, че психоложката е неговата жена, ще направи всичко, за да е щастлива, и ще градят заедно бъдещето си.

За изненада на всички приятелските отношения между двете двойки бяха разбити на пух и прах, защото след финала на шоуто Виктор и Кристина започнаха връзка, зарязвайки досегашните си половинки. До излъчването на финала по Би Ти Ви двамата се опитваха да се крият в реалния живот, но неуспешно. Те бяха снимани заедно в автомобила на Виктор, което бързо разкри цялата истина. А в социалните им мрежи се появиха снимки, които окончателно разкриха, че вече са двойка.

В социалните мрежи се комонтира, че причината Виктор да зареже Дениз Хайрула, са нейни еротични снимки, които обикалят мрежата, както и многото истории за бившите й мъже, единият от които е покойният бохем Христо "Стоте манекенки“. Междувременно Виктор се оплака, че Дениз не го оставяла на мира и продължавала да му звъни по телефона.

Любопитното е, че Дениз и Виктор бяха едни от най-големите критици на отношенията между Орлин, Натали и Тихомир, а накрая се оказаха в още по-заплетена ситуация.

Не успяха да запазят отношенията си и Филипа и Йовица, които също бяха сред , най-устойчивите двойки.

Още в предаването се видя, че дългокосото миньонче се притеснява от твърде обсебващото внимание, което получава от македонския художник.

Вероятно в реалния живот именно това се в оказало препъникамъчето за отношенията им. Йовица е известен в социалните мрежи като сериен сваляч, които се подвизава в много приложения за запознанства и основната му свалка е да предлага на случайни момичета да ги рисува.

Най-скандално е положението с Габи и Калоян, които са прекъснали комуникация Оказало се, че той се е запознал с някакво момиче на сватбата на брат си, заради която излезе за два дни от риалити формата. След края му се видял с нея отново, признал пред Габи и връзката им приключила. В интернет пространството се появи снимка на Калоян с Маги Томова, която стигна до финал в предишното издание на, Ергенът. Двамата са уловени заедно по време ма протестите и упорито върви слух, че имат връзка нито Калоян, нито Маги го потвърждават, но и двамата признават, че имат човек до себе си.

Връзката на Красимир и Киара също се оказа провал.

Не е ясно дали пречка се е оказала голямата възрастова разлика, но фолкпевицата очевидно вече няма трепети към доста по-големия от нея бизнесмен, защото е засичана в столични заведения с млад мъж приблизително на нейната възраст. Това напълно обезсмисли скандалния триъгълник, който бяха заформили с Шермин.

За Джан-Микеле Ратта и Габриела (На заглавната снимка) не е тайна, че продължават да са заедно. Българинът, в чиито вени тече и италианска кръв, бе принуден да напусне предаването заради грубото си отношение към Орлин. С него си стегна куфарите и бижутер-ката Габриела. Джан-Микеле искал да изчакат със сватбата докато се стабилизира финансово, пише HotArena.


