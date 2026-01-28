ИЗПРАТИ НОВИНА
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:16
©
Кралица Елизабет II рядко говореше публично за семейството си. Именно затова, когато го правеше – дори между другото – думите ѝ често се оказваха изненадващо точни. Един такъв на пръв поглед непретенциозен коментар за нейните правнуци, принц Джордж и принцеса Шарлот, днес изглежда като малък прозорец към бъдещето на британската монархия.

"Шарлот се грижи за Джордж“

През януари 2018 г., по време на църковна служба в Сандрингам, кралицата разговаря с майка на две деца. Когато я попитала дали по-голямото дете се грижи за по-малкото, получила неочакван отговор: "По-скоро е обратното.“

Тогава Елизабет II се усмихнала и казала:

"При Шарлот и Джордж е същото.“

С няколко думи тя описва динамика, която днес мнозина вече разпознават – уверената, наблюдателна и категорична принцеса Шарлот често изглежда като тази, която "държи реда“, дори когато е до бъдещия крал.

Година по-рано Кейт Мидълтън също беше загатнала за характера на дъщеря си. Когато Шарлот е едва на две, принцесата на Уелс споделя с усмивка:

"Тя е тази, която командва.“

С течение на годините думите на майка и прабаба се потвърждават нееднократно. Един от най-коментираните моменти беше по време на погребението на кралица Елизабет през 2022 г., когато Шарлот дискретно напомни на Джордж кога да се поклони – жест, който обиколи социалните мрежи и показа не само познаване на протокола, но и увереност, рядка за дете.

Много кралски наблюдатели виждат паралел между Джордж и Шарлот и друга добре позната двойка – крал Чарлз III и сестра му принцеса Ан. Разликата във възрастта е същата – две години – а връзката им през десетилетията се превърна в пример за лоялност и стабилност.

Принцеса Ан, макар и никога да не е била в центъра на наследяването, се утвърди като един от най-работещите и надеждни членове на кралското семейство. Тя винаги е била до по-големия си брат – дискретна, но незаменима опора.

Ако кралица Елизабет е била права, принцеса Шарлот може един ден да заеме подобна роля – силната фигура до бъдещия крал Джордж, пише Edna.bg.

Историята на британската монархия обаче познава и болезнени примери. Принцеса Даяна винаги е вярвала, че по-малкият ѝ син, принц Хари, ще бъде "крилото“ на Уилям – неговият най-близък съюзник в самотната роля на бъдещ крал. Днес дистанцията между братята остава една от най-тъжните теми за кралските фенове.

Именно затова вниманието към Джордж и Шарлот е толкова голямо. В тях мнозина виждат шанс историята да се повтори… но по по-добрия начин.

Една сестра, която не се съревновава, а подкрепя. Един брат, който знае, че не е сам. А понякога – както ни показа самата кралица Елизабет – бъдещето може да бъде разчетено в най-обикновен разговор.


