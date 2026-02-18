ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промени в Nova
"Познаваме лицата им от екрана, но животът се случва тогава, когато камерите в студиото угаснат. Там, където въпросите са по-лични, а отговорите по-емоционални. NOVA Lab е нашето ново дигитално пространство, в което говорим за нас - за здравето, за красотата, за грижата за себе си, за баланса в живота и всичко, което преживяваме", посочват от медията.
И допълват: "В БАЛАНС с Лора Инджова ще търсим покой в хаоса и ще говорим за психичното здраве без маски. В ГРИЖА с Даниела Пехливанова ще разнищим истинската грижа за тялото – отвъд филтрите и суетата. В ПУЛС с Гергана Добрева ще превеждаме медицината на езика на нашето ежедневие.
Лора Инджова, журналист с богат опит в сутрешните формати, е водеща на сутрешния блок "Твоят ден", който се излъчва всеки делничен ден по NOVA NEWS. Позната на зрителите като репортер на Новините на Нова телевизия и водеща на сутрешния блок "Здравей, България". Тя се присъединява към медията през 2018 година.
Даниела Пехливанова е репортер "Новини и актуални предавания" в Нова телевизия и водеща на новините в NOVA NEWS. Преди това е била част от екипа на две от националите телевизии.
Телевизионната кариера на Гергана Добрева започва от Българската национална телевизия. Била е водещ и репортер в Нова българска телевизия. Като репортер e отразявала както политически, така и социални и здравни теми. Била е и водещ на новини.
