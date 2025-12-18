ИЗПРАТИ НОВИНА
Проклятието на Кенеди погуби мнозина от семейството
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:12
©
На 16 юли 1999 г. светът отново си спомня за "проклятието на Кенеди", когато Джон Ф. Кенеди-младши загива в самолетна катастрофа.

Смъртта на сина на бившия президент, която NTSB приписа на "пилотска грешка", е трагична загуба и поредното нещастие за американската политическа династия, което накара някои да кажат, че той е бил безразсъден, а други, че това е поредният знак, че така нареченото "проклятие на Кенеди" е реално.

 

"Проклятието", както го наричат някои, понякога е посочвано като причина за много от смъртните случаи, като например двете убийства и множеството фатални катастрофи, които са сполетели толкова много от потомците на Джоузеф П. Кенеди-старши и Роуз Фицджералд Кенеди и хората около тях. Идеята за проклятие за първи път е спомената от един Кенеди, който може би несъзнателно е изрекъл тази дума, за да я превърне в реалност.

"Като цяло те не вярваха в проклятието", казва авторът на "The Kennedy Heirs" Дж. Ранди Тараборели пред сп. People за семейството през май 2019 г.

"Тед Кенеди беше този, който измисли концепцията за проклятието след Чапакуидик, когато изнесе публична реч и каза, че се чуди дали това обяснява ужасните неща, които са се случили на семейството, включително смъртта на Мери Джо Копечне. След това проклятието на Кенеди се превърна в обяснение за много от нещата, които се случваха. Но когато нещата за тях станаха трудни, мисля, че започнаха да се чудят дали наистина има някаква проклятие."

 

Джоузеф П. Кенеди-младши, 1944 г.

 

На 12 август 1944 г., докато служи като пилот във военноморските сили на САЩ през Втората световна война, Джоузеф П. Кенеди-младши загива при самолетна катастрофа по време на секретна мисия. Първородният син на Джоузеф Кенеди-старши и Роуз Кенеди, както и по-голям брат на бъдещия президент Джон Ф. Кенеди, е на 29 години.

Катлийн "Кик" Кенеди, 1948 г.

Четири години по-късно Джоузеф-старши и Роуз преживяват нова трагедия, като губят още едно от децата си. На 13 май 1948 г. по време на полет от Париж към Френската Ривиера Катлийн Кенеди загива при самолетна катастрофа. Тя е на 28 години.

 

Джон Ф. Кенеди, 1963 г.

Президентът Джон Ф. Кенеди е убит в Далас на 22 ноември 1963 г. Той пътува в президентския кортеж заедно със съпругата си Жаклин, Джон Конали и съпругата му Нели, когато Лий Харви Осуалд го прострелва. 35-ият президент на САЩ тогава е на 46 години, пише People.

Робърт Ф. Кенеди, 1968 г.

Пет години по-късно, на 5 юни 1968 г., братът на Дж. Ф. Кенеди, Робърт Ф. Кенеди, е убит по време на своята президентска предизборна кампания. Той е застрелян малко след като произнася реч в хотел "Ambassador" в Лос Анджелис след победата си в първите избори в Калифорния. Тогава той е на 42 години.

Тед Кенеди и инцидентът в Чапакуидик, 1969 г.

На 18 юли 1969 г. Тед Кенеди губи контрола над автомобила си и пада от мост на остров Чапакуидик край Едгартаун, Масачузетс. В автомобила загива 28-годишната Мери Джо Копечне, която остава заклещена вътре.

Дейвид Кенеди, 1984 г.

 

Синът на Робърт и Етел Кенеди, Дейвид Кенеди, умира на 25 април 1984 г. вследствие на свръхдоза от наркотици в Палм Бийч, Флорида. Той е само на 28 години.

Майкъл Кенеди, 1997 г.

 

През 1997 г. Майкъл Кенеди, син на Робърт и Етел Кенеди, загива при ски инцидент в Аспен, Колорадо. Той е на 39 години.

Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет Кенеди, 1999 г.

 

На 16 юли 1999 г. Джон Ф. Кенеди-младши загива в самолетна катастрофа край Мартас Винярд заедно със съпругата си Каролин Бесет и снаха си Лорън Бесет. Кенеди-младши пилотира самолета в момента на катастрофата. Синът на президента е бил на 38 години.

Мери Кенеди, 2012 г.

Мери Ричардсън Кенеди, която е бившата съпруга на Робърт Ф. Кенеди-младши, се самоубива на 16 май 2012 г. Тялото ѝ е намерено в обор зад имота ѝ в Бедфорд, Ню Йорк. Тя е на 52 години и по това време е в процес на развод и тежка борба за попечителство.

 

Сърша Кенеди Хил, 2019 г.

На 1 август 2019 г. Сърша Кенеди Хил, внучка на Робърт и Етел Кенеди, е намерена мъртва в семеен имот в Масачузетс. На 22 години тя умира вследствие на случайно предозиране.

Семейството потвърждава новината в изявление: "Сърцата ни са разбити от загубата на нашата любима Сърша. Животът ѝ беше изпълнен с надежда, обещания и любов. Тя се грижеше за приятелите и семейството си, особено за майка си Кортни, баща си Пол и баба си Етел."

Мейв Кенеди Таунсенд Маккин, 2020 г.

 

Внучката на Робърт Ф. Кенеди, Мейв Кенеди Таунсенд МакКийн, и нейният малък син Гидеън са изчезнали, според съпруга ѝ Дейвид Маккин, след инцидент с кану в Чесапийк на 2 април 2020 г. Дейвид разказва, че Мейв и Гидеън се качили на кану, за да извадят топка, която паднала във водата, докато семейството им било на гости в имота на майка на Мейв. Властите в Мериленд потвърждават в изявление, че 40-годишна жена и 8-годишно момче са изчезнали от района, след като вероятно са били застигнати от силни ветрове, които отклонили кануто им навътре в залива.

На 6 април тялото на Мейв е открито на около 4 км. от имота в Шейдисайд, а това на Гидеън - два дни по-късно.


