Професорката, която опитоми лошото момче, днес стана на 48
На днешния 3 февруари, но през 1978 година в Бейрут се е родила известната ливанска и британска адвокатка Амал Клуни.

Нейни клиенти са били множество известни личности, съпруга е на големия американски актьор Джордж Клуни, с когото през 2016 година съосноваха

Фондацията на Клуни за справедливост - Амал Аламудин - Клуни.

Амал Клуни е професор по практика по международно право в Училището по управление "Блаватник“ към Оксфордския университет и старши сътрудник в Оксфордския институт за технологии и правосъдие, институт, който тя е съосновател, за да използва силата на изкуствения интелект за увеличаване на достъпа до правосъдие.







