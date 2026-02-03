Професорката, която опитоми лошото момче, днес стана на 48

© На днешния 3 февруари, но през 1978 година в Бейрут се е родила известната ливанска и британска адвокатка Амал Клуни.



Нейни клиенти са били множество известни личности, съпруга е на големия американски актьор Джордж Клуни, с когото през 2016 година съосноваха



Фондацията на Клуни за справедливост - Амал Аламудин - Клуни.



Амал Клуни е професор по практика по международно право в Училището по управление "Блаватник“ към Оксфордския университет и старши сътрудник в Оксфордския институт за технологии и правосъдие, институт, който тя е съосновател, за да използва силата на изкуствения интелект за увеличаване на достъпа до правосъдие.