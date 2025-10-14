ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Притеснителна снимка на Лео Бианки разбуни социалните мрежи
Макар че Лео не сподели как точно се е стигнало до травмата, физиономията му казва всичко – нещо се е случило, и то не особено приятно.
Спортна злополука, битов гаф или просто лош ден? Засега Бианки запазва мълчание, а последователите му в мрежата не спират да гадаят, пишат от Блицч.
Коментарите под снимката валят със светкавична скорост – от притеснени фенове до по-иронични реакции от приятели: "Пак ли се бориш с тиганите?“ или "Да не си влязъл в бой за последната пица?“
Едно е сигурно – Лео е сред най-обичаните лица от екрана и зрителите му искрено се надяват, че съвсем скоро отново ще го видят в познатата му роля – с престилка, усмивка и вкусна рецепта.
Бързо оздравяване, Лео – чакаме те обратно в кухнята!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1751
|
|предишна страница [ 1/292 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина легендарният изпълнител D’Angelo
21:30 / 14.10.2025
Важно! Задължително съхранявайте плодовете и зеленчуците поотделн...
17:39 / 14.10.2025
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Ергенът с най-кратко тв участие е арестуван за насилие? Душил при...
16:37 / 14.10.2025
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS