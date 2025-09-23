Присила Пресли с интимни подробности за брака на Лиса Мари и Майкъл Джексън

© Присила Пресли разказа за краткотрайния брак на покойната си дъщеря Лиса Мари Пресли с Майкъл Джексън , както и за сексуалния им живот.



Тя си спомни как веднъж е попитала дъщеря си за слуховете около романса ѝ с поп певеца преди близо 30 години, преди раздялата им.



Бившата съпруга на Елвис Пресли разкри тайни за живота на Лиса Мари, единственото дете, което е имала с Краля на рокендрола, преди да почине на 54-годишна възраст през 2023 г.



И в новите си мемоари "Нежно, докато те оставям: Животът след Елвис“, според откъс, получен от The Sun в събота, Присила признава, че не е била особено ентусиазирана от това, че дъщеря ѝ ѝ е казала, че се омъжва за поп певеца през 90-те години.



"Бях ужасена от брака“, призна тя в книгата си, която ще бъде достъпна за закупуване и четене във вторник, 23 септември. "Попитах я дали имат физическа връзка. Като толкова много хора, не бях сигурна. Тя каза "да“, добави Присила.



Пресли, която беше омъжена за Елвис от 1967 до 1973 г. преди смъртта му през 1977 г., също призна, че не е била впечатлена от Майкъл и е поставила под въпрос намеренията му да се обвърже романтично с дъщеря ѝ.



Тя каза, че вярва, че поп иконата е била обвързана с Лиса Мари заради фамилното им име. "Знаех с цялото си сърце, че Майкъл не се жени за Лиса Мари. Той се жени за династията Пресли“, пише тя в мемоарите си.



Присила също така твърди, че е търсил "добра публичност“ тогава, след като е бил обвинен в блудство с деца, което той категорично отрича. Тя каза, че дъщеря ѝ вярва, че той е невинен, а Присила също твърди, че Майкъл е започнал да се свързва с Лиса Мари по време на скандала с малтретирането на дете.



"Майкъл беше манипулативен мъж и мисля, че я беше набелязал много преди тя да го осъзнае. Детската невинност, която излъчваше, беше част от публичната му маска“, добави тя.



И Присила добави, че Лиса Мари веднъж ѝ е казала, че Майкъл иска да има бебе, но Присила я е умолявала да почака. Две години по-късно Лиса Мари подаде молба за развод след бурната им романтика, а Присила каза, че е облекчена. "Почти можех да чуя как Елвис въздъхва с облекчение“, добави тя.



Лиса Мари преди години написа в мемоарите си "От тук до голямото неизвестно“, написани от записи, събрани от дъщеря ѝ Райли Киоу и издадени през октомври 2024 г., че поп звездата е казал, че е девствен, когато са започнали да се срещат.



"Каза ми, че е все още девствен“, пише Лиса Мари. "Мисля, че е целунал Тейтъм О'Нийл и е имал нещо с Брук Шийлдс, което не е било физическо, освен целувка. Каза, че Мадона също се е опитала да се свърже с него веднъж, но нищо не се е случило“, добави тя.