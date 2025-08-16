ЗАРЕЖДАНЕ...
Принц Уилям с исторически ход!
Според Geo.tv принцът на Уелс и семейството му се готвят да се преместят в своя "вечен дом“ в Уиндзор. Очаква се новото жилище на семейството да бъде Forest Lodge - имот с осем спални в рамките на Големия парк Уиндзор.
Ходът ще отбележи значителна промяна от кралската традиция, отразявайки желанието на Уилям и Катрин да дадат приоритет на спокойния семеен живот за трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.
Принцът и принцесата на Уелс, които в момента живеят в Аделаида Котидж в Уиндзор, се очаква да завършат преместването си във Форест Лодж преди Коледа.
Имотът им предлага баланс между уединение и достъпност, разположен близо до Лондон, като същевременно поддържа връзки с по-широкото кралско имение.
Решението подчертава модерния подход на Уилям към монархията, който предпочита домашен и практичен начин на живот пред величието на Бъкингамския дворец или замъка Уиндзор.
