|Принц Уилям разкри доскоро пазени тайни за децата му
В скорошно интервю за предавнето The Reluctant Traveler, бъдещият крал разкри какви са любимите занимания на наследниците му. Оказва се, че принц Луи (7) е "вманиачен“ по скачането на батут – нещо, в което сериозно си съперничи със сестра си, принцеса Шарлот (10).
Уилям, който е и баща на 12-годишния принц Джордж, сподели, че двете му по-малки деца водят истинска здравословна конкуренция помежду си. Те дотолкова обичат тази своеобразна спортна дейност, че във всеки удобен случай "скачат нагоре-надолу на батута. А най-често се бият помежду си“.
"Шарлот също се занимава с нетбол и балет. И като цяло мисля, че е много важно да ги държим активни със спорт и време, прекарано навън, казва още Уилям.
"Опитваме се да ги учим и да боравят с музикални инструменти. Но не съм сигурен колко успешно се справяме с това. Колкото до Джордж, той е запален фен на футбола и хокея", допълва принцът.
Съпругата на Уилям, принцеса Кейт, също е споделяла, че в семейството има състезателен дух.
По време на участие през септември, 2023 г. в подкаста на Майк Тиндал - The Good, The Bad, and The Rugby, тя шеговито каза за себе си и Уилям: "Не мисля, че някога сме успели да завършим и един мач по тенис. Винаги се стига до силно психическо предизвикателство.“
Наскоро Кейт направи първото си официално посещение в авиобазата RAF Coningsby като новоназначен Почетен авиационен комодор. По време на обиколката си тя разговаря с пилоти, инженери и представители на техническия персонал и дори. На които сподели и една любопитна лична история – как Луи мечтае да стане пилот. "Ще трябва да му обясня, че пътят до кабината не е лесен – осем години обучение и много дисциплина“, добави тогава тя с усмивка.
