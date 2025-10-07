ИЗПРАТИ НОВИНА
Принц Уилям разкри доскоро пазени тайни за децата му
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:41 / 07.10.2025
©
Принц Уилям е изключително отговорен баща – той винаги е говорил с любов за децата си и неведнъж е наблягал на факта колко важни са те в живота му.  

В скорошно интервю за предавнето The Reluctant Traveler, бъдещият крал разкри какви са любимите занимания на наследниците му. Оказва се, че принц Луи (7) е "вманиачен“ по скачането на батут – нещо, в което сериозно си съперничи със сестра си, принцеса Шарлот (10).

Уилям, който е и баща на 12-годишния принц Джордж, сподели, че двете му по-малки деца водят истинска здравословна конкуренция помежду си. Те дотолкова обичат тази своеобразна спортна дейност, че във всеки удобен случай "скачат нагоре-надолу на батута. А най-често се бият помежду си“.

"Шарлот също се занимава с нетбол и балет. И като цяло мисля, че е много важно да ги държим активни със спорт и време, прекарано навън, казва още Уилям.

"Опитваме се да ги учим и да боравят с музикални инструменти. Но не съм сигурен колко успешно се справяме с това. Колкото до Джордж, той е запален фен на футбола и хокея", допълва принцът.

Съпругата на Уилям, принцеса Кейт, също е споделяла, че в семейството има състезателен дух.

По време на участие през септември, 2023 г. в подкаста на Майк Тиндал - The Good, The Bad, and The Rugby, тя шеговито каза за себе си и Уилям: "Не мисля, че някога сме успели да завършим и един мач по тенис. Винаги се стига до силно психическо предизвикателство.“

Наскоро Кейт направи първото си официално посещение в авиобазата RAF Coningsby като новоназначен Почетен авиационен комодор. По време на обиколката си тя разговаря с пилоти, инженери и представители на техническия персонал и дори. На които сподели и една любопитна лична история – как Луи мечтае да стане пилот. "Ще трябва да му обясня, че пътят до кабината не е лесен – осем години обучение и много дисциплина“, добави тогава тя с усмивка.


