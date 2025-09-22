ЗАРЕЖДАНЕ...
|Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
Според кралският експерт Роб Шутър, президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да покани Кейт Мидълтън и принц Уилям на партито за 4 юли след неотдавнашното си държавно посещение във Великобритания.
Вътрешният човек каза на кралския експерт, че Тръмп иска бъдещият крал и кралица да оглавят празненството по случай 250-годишнината от Деня на независимостта.
Той твърди: "Тръмп не е спирал да говори за лъскавия вид на Уилям и звездната сила на Кейт след посещението си във Великобритания“, "Той е заслепен - иска те да са на преден план на рождения ден на Америка.“
Друг източник добави: "Тръмп мечтае за фойерверки, знамена и най-бляскавата двойка в света, която маха от балкона на Белия дом.“
Новите твърдения дойдоха дни след като принц Уилям и Кейт Мидълтън топло посрещната Тръмп и първата дама Мелания Тръмп, припомни Geo.tv.
