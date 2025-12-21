ЗАРЕЖДАНЕ...
Предстои зрелищен метеоритен дъжд
По време на максимума на потока могат да се видят около 10 метеора за час според изданието. В нощите около 22 декември Луната е във фази близки до новолуние и няма да затруднява наблюденията.
На 22 декември Слънцето ще изгрее в 07:54 ч. за София, а наблюдения ще могат да се провеждат до около 06:45 ч. сутринта. Ще залезе в 16:57 ч. за столицата ни, а наблюдения ще могат да се започнат от около 18:10 ч., се казва още в "Гид на любителя астроном 2025".
Родителското тяло на потока Урсиди е кометата 8P/Tuttle (Тътл) с орбитален период 13,6 години. За последен път тя премина през перихелия си на 27 август 2021 г.
Метеорният поток Урсиди е активен от 17 до 26 декември. Максимумът на метеорния поток Гиминиди можеше да се наблюдава от България на 14 декември.
"Гид на любителя астроном" излиза вече шеста година и съдържа описание на предстоящите астрономически явления през годината, както и съвети към любителите астрономи за наблюденията на тези явления. Негов автор е Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра "Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски". Изданието на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" се разпространява безплатно сред студенти, сред учители по физика и астрономия в средните училища, сред ученици от кръжоците по астрономия, функциониращи към народните астрономически обсерватории в страната, сред участниците в различни школи по астрономия. От уеб сайта на катедра "Астрономия“ се осигурява свободен достъп и до електронната му версия.
