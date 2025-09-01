ИЗПРАТИ НОВИНА
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:12
©
Антоанет Пепе се завърна преди дни от Дания, където беше с три от децата си, за да се види с бившия си мъж Филип. Датчанинът е баща на двете пораснали дъщери на инфлуенсърката, която има и син от предишна връзка. Най-малкото дете на инфлуенсръката е Беатрис. Тя е от актуалния съпруг на Антоанет - Иво Карамански. Многодетната млада майка и половинката й сключиха граждански брак през октомври, миналата година, а в момента са в трескава организация на пищния сватбен купон, който ще се състои на 8 септември. 

Всъщност, Антоанет се е ангажирала най-вече с подготовката на голямото събитие. Иво й се доверява напълно, а пък и в последните две-три седмици е доста зает с новия си бизнес. След като затвори заведението си за японски палачинки в центъра на столицата, Иво отвори ново със съдружници, в което предлагат бургери.

Младото семейство не се е отказало от японските палачинки и възнамерява пак да пробва с популяризирането им. Грешката с предишното им заведение била в избора на място. Освен, че наемът бил скъп, около заведението нямало паркоместа, което възпирало доста клиенти. Така че Иво и Антоанет са в търсене на нова локация. Вероятно ще се фокусират върху задачата, след сватбения си купон.

Антоанет работи неуморно, за да организира мечтаното тържество, на което с Иво да отпразнуват любовта си с роднини и близки приятели. И все пак инфлуенсърката и любимият й си позволиха дълга лятна ваканция край морето. Иво обаче, който е и диджей, пътуваше доста, заради новия си бизнес с бургери. В средата на август Антоанет пък заведе големите си дъщери и сина си в Дания, където изкараха известно време. Инфлуенсърката не издаде в инстаграм повода за пътуването, но едва ли за някого е мистерия. В Дания живее Филип, бащата на порасналите дъщери на Антоанет. Той има нова жена, която наскоро го дари с още едно дете. Инфлуенсърката се видя и с приятели от периода, в който е живяла в скандинавската страна.

Връщайки се в България, Антоанет се втурна да завърши организацията на сватбения си купон с Иво. На него ще има около 120 гости, за които влюбените са подготвили истински спектакъл. На тържеството ще има певци, които по принцип не приемали участия на сватби, похвалиха се младите влюбени наскоро. Изпълнителите били доста популярни и ги пазят в тайна, за да изненадат гостите си. Инфлуенсърката е включила и няколко пърформанса в програмата, както поясни, много музика и речи от роднини и приятели. Що се отнася до булчинската рокля, няма да е една. Антоанет ще смени няколко тоалета на купона, като всичките са бели.

Влюбените се познават от около 10 години, макар че започват връзката си през 2022г. Запознали се в столично заведение, в което Антоанет била хостеса, а Иво често ходел с приятели. Диджеят, който е по-малък от нея със 7 години, още тогава я харесвал. За Антоанет обаче възрастовата разлика доста се усещала и приемала Иво повече като брат. Погледнала го с други очи едва през 2022 г. Тогава тя вече била разделена с последния си житейски партньор – Филип Стоянов-Филяка, който е баща на сина й Матиас. Иво пък все още се възстановявал от катастрофата в Холандия през 2022 г., при която загуби лявата си ръка.

Антоанет доста се колебаела дали да даде шанс на чувствата си към Иво. Инфлуенсърката се опасявала от реакцията на аудиторията, тъй като освен по-малка от диджея, е и майка на три деца от предишни връзки. Днес тези притеснения от сблъсъка с хорските предразсъдъци са в миналото. Иво и Антоанет са все така щастливи заедно, а миналата година се роди дъщеря им Беатрис.

Наскоро голямото семейство се нанесе в нов просторен апартамент. Закупуването на жилището се случило, след продажбата на апартамент, като родителите на Антоанет и Иво дали остатъка от нужните средства. Купили новия имот преди да се сдобие с акт 15. Жилището е около 160 кв.м., има две детски стаи, спалня за Иво и Антоанет, две бани и голямо отворено пространство, което включва кухнята, трапезарията и хола.

Според младото семейство разположението на помещенията, както и големите прозорци правят жилището им да изглежда още по-просторно. Обзавеждането е съобразено с китайската практика Фън Шуй, което според младите допринася за уюта на новия им дом. За постигането на мечтания интериор Антоанет работела в екип със свекърва си Нели Атанасова, позната и с фамилията на мъжа си – актьорът Александър Сано. Иво, който е син на Нели от връзката й с покойния Иво Карамански, сочен за мафиотски бос, не взимал кой знае какво отношение по обзавеждането. Той имал пълно доверие на жена си и майка си. Освен това, младият бизнесмен и диджей искал жилището да изглежда така, както Антоанет си го представя. Тя пък държала на изчистения дизайн и светлите тонове, пише HotArena.


