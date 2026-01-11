© виж галерията Росица Пейчева е на прага на едно от най-вълнуващите преживявания в живота си - ще става баба.



Дъщерята на популярната народна певица, Мироана, е бременна и съвсем скоро ще дари семейството с първо внуче. Красавицата и любимият й Валентин сключиха брак през лятото, а щастието им сега е още по-пълно с радостната новина за предстоящата рожба.



Росица Пейчева е изключително развълнувана и с нетърпение очаква да стане баба. Певицата е майка на 3 деца - Мироана, Димитър и Георги, като най-малкият й син се роди, когато тя беше на 50 години, едва преди година и половина, припомня HotArena.