Преди 7 дни баща му стана на 77, а днес той става на 47

© Владимир Кирилов Ампов (роден на 21 юли 1978), познат с артистичния си псевдоним Графа, е известен български поп певец, композитор и музикален продуцент. Син е на музикантите Тони Ампова и Кирил Ампов, и двамата част от трио "Спешен случай“.



Първото участие на Графа пред публика е през 1988 г., когато той е на 10 години и заедно с трио "Спешен случай“ изпява песента "Мама, татко и аз“ пред публика. Следва продължението "Мама, татко и аз №2“ и първата му солова песен "Мандарини“. Дебютният албум "Гумени човечета“ излиза на 29 ноември 1993 г. В края на 1994 г. излиза първи винилов макси сингъл: All Right, Baby, а през следващата година и вторият – Jump in the river. На 21 юли 1995 г. печели голямата награда на фестивала "Синята перла на Ровин“ в Хърватия.



През 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 година Графа е треньор в пет сезона на музикалното риалити "Гласът на България“, което се излъчва по БТВ.



Графа пише сингли за някои български изпълнители, между които Руши Видинлиев ("Хотел **“, "БГ ТВ“), Любо Киров ("Отново вярвам“), БУБА ("Напред-назад“), Мария Илиева ("Идваш към мен“, "Минало“), Петър Антонов (5.45 АМ), Маги Джанаварова и Нора Караиванова ("Колко струваш“), Николай Манолов ("Как го правиш“), Михаела Филева ("Опасно близки“, "Приливи и отливи“, "Инкогнито“ и др.), Дивна ("Моята музика“), Вензи ("Щом ти си до мен“ и др.), Виктория Георгиева ("Част от мен“, "Незавършен роман“), Поли Генова ("Още“), Лидия Ганева ("Вълшебен ден“, "Милиони причини“), Нели Рангелова ("Вкус на мед“), Радко Петков ("Ябълката на раздора“).



На 9 ноември 2008 г. се жени за дългогодишната си приятелка Мария, а навръх Великден (19 април 2009 г.) му се ражда син – Крис. На 31 юли 2011 г. се ражда дъщеря му Никол.



Баща му - Кирил Ампов навърши 77 години точно преди една седмица.