|Прецедент в "Игри на волята"! Подобно нещо никога не се е случвало
Тази вечер в риалитито се случват дългоочакваните индивидуални сблъсъци на Арената. Тримата капитани на Лечителите, Феномените и Завоевателите се изправят един срещу друг в безмилостна и многокомпонентна битка, която ще тества тяхната издръжливост, бързина и търпение. Победителят ще бъде дарен с огромна власт, но как ще реши да я използва.
Индивидуално представяне очаква и бедстващото племе на Победителите. Обитателите на Блатото ще имат възможност да изпратят трима от своите герои, които да излязат на битка със съдбата, като от всеки от тях ще зависи каква ще бъде участта на Червените оттук нататък.
Освен на бойното поле, нажежени страсти ще се разразят и в териториите на трите отбора. Вчерашните номинации ще оставят трайна следа в съзнанието на Сините и Жълтите, където неразбирателствата ще продължат да се трупат. Междувременно в лагера на Зелените недоверието между мъжете и жените ще нарасне, а чисто нов съюз може да преобърне ситуацията в Резиденцията.
