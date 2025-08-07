ИЗПРАТИ НОВИНА
Прецакване: Нисък хонорар за Маги Томова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:06Коментари (0)2008
©
Нисък за стандартите на родната телевизия хонорар ще получи водещата на най-новото риалити, което тръгва у нас - "Диви и красиви", Маги Томова.

Стартът на шоуто, в което мъже и жени търсят любовта, е в понеделник в ефира на Нова тв, а паралелно ще се излъчва и в интернет. Снимките на предаването започват преди седмици край морето в тузарска вила.

"Седем мъже и седем жени влизат в уникален социален експеримент с една-единствена цел - да открият своя истински и неподправен партньор“, се казва в анонса на предаването. Продуцент на "Диви и красиви" е Краси Ванков.

Томова ще получи не много висок хонорар за изявите си като лице на формата. Парите, които блондинката си договаря, са доста по-малко от тези, които вземат лица на други подобни формати у нас, като Наум Шопов и Райна Караянева например, които са водещи на ергените. 

Разбира се, за това си има и причина. Маги досега не е била в подобна роля. Със сигурност има какво да учи. На всичкото отгоре снимките на формата не продължават дълго. И няма как да вземе сума, каквато прибират други водещи, които по принцип са на терен по няколко месеца.

В социалната мрежа пък вече признават, че Томова, чиято звезда изгря преди 2 г. в "Ергенът“, е доста добър избор за лице на шоуто. Томова заменя популярната Ивка Бейбе, която водеше формата миналата година, когато той вървеше само онлайн.

Иначе Нова тв реши да сложи "Диви и красиви“ в програмната си схема, за да се конкурира с новия вариант на "Ергенът - Любов в рая", който тръгва по Би Ти Ви. От другата медия обаче така и не обявяват кога ще е стартът на чисто новото риалити за родната публика.


