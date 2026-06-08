Дългогодишната водеща на сутрешното предаване "На кафе“ Гала излезе в отпуск и отсъства от телевизионния ефир. Новината беше съобщена официално от нейния колега Георги Блажев, който изненадващо посрещна зрителите пред екрана в началото на днешното шоу.

Промяната в състава на екипа веднага направи впечатление на най-редовните последователи на предаването, информира Plovdiv24.bg.

Причини за отсъствието на водещата

Въпреки че в ефир не бяха изнесени конкретни детайли около това колко точно ще продължи почивката на популярната телевизионна звезда, липсата ѝ предизвика сериозен интерес. Георги Блажев лично даде старт на сутрешното шоу и обясни ситуацията, докато титулярната водеща се наслаждава на свободното си време извън студиото и далеч от ежедневните си професионални ангажименти.

Традиционните летни ваканции в шоуто

Подобни рокади не са прецедент за екипа на сутрешното предаване по Нова телевизия. През последните години стана традиция водещата да си взема кратка лятна ваканция, по време на която мястото ѝ на екрана се заема временно от нейни колеги.