Празник, голям празник за хора на изкуството в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:13
©
Днес църквата почита Свети Антоний Велики, а пък утре празнуват всички с името Атанас и неговите производни.

Екип на "Телеграф“ реши да почете всички наши звездни имена, а в България определено не страдаме от тяхната липса.

Мярка

Може би един от най-известните представители на това име е Антон Радичев - едно от най-разпознаваемите лица на българския театър и кино, актьор с дълга и последователна кариера. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ и е част от трупата на Сатиричния театър. Изиграл е десетки комедийни и драматични спектакли. За широката публика остава особено любим с участието си във филма "Оркестър без име“, който и до днес е сред най-гледаните български заглавия. Радичев има роли и в други кино- и телевизионни продукции, а присъствието му винаги носи усещане за мярка, интелигентен хумор и човечност. На сцената е еднакво убедителен и в смеха, и в по-сериозните образи. С името си, което носи силна традиция, Антон Радичев е от онези артисти, които поколения зрители свързват с качественото българско изкуство.

Брак

Няма как да пропуснем и едно от най-открояващите се именна от женската половина, а именно - Антоанета Добрева – Нети. Тя е българска певица и актриса, позната с дългогодишното си присъствие на музикалната и театралната сцена. Родена е в София и завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ. Още в края на 90-те години започва активно да се занимава с музика и бързо става разпознаваема с характерния си глас и поп звучене. Песните ѝ се радват на популярност в радиоефира, а сценичното ѝ присъствие е свързано с лекота и позитивна енергия. Нети има и участия в театрални спектакли, където използва актьорската си подготовка. Тя е съпруга на музиканта Дони, с когото често работят заедно по различни музикални проекти, имат дъщеря и скоро отпразнуваха 25 г. брак. С името Антоанета и с усмихнатия си образ Нети остава сред обичаните лица на българската сцена.

Сериал

Антоан Петров, познат на публиката и като Анди, е сред най-интересните млади актьори в българския театър и екран. Роден е през 1995 г. и е възпитаник на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, където завършва актьорско майсторство за драматичен театър. След дипломирането си бързо намира място в съвременните сценични и екранни проекти, като привлича внимание с естествено присъствие и добър комедиен усет. По-широка популярност Антоан Петров печели с участията си в уеб сериалите "Следвай ме“ и "Килерът“, които се радват на силен интерес сред младата публика. Освен в актьорски роли, той се изявява и като имитатор, показвайки разнообразен талант и чувство за хумор. Паралелно с екранните си изяви, Анди активно работи и в театъра.

Морето

Тони Димитрова е една от най-обичаните български певици, чийто глас е тясно свързан с морето и Бургас. Родена е през 1967 година в Бургас и именно градът остава траен символ в творчеството ѝ. Започва музикалния си път в края на 90-те години и бързо печели широка популярност с емоционалния си, силен глас и песни, посветени на любовта, спомените и родния край. Сред най-познатите ѝ изпълнения е "Ах, морето“, която се превръща в нейна запазена марка. Тони Димитрова има множество концерти в страната и зад граница и често пълни големи зали. Тя е носител на различни музикални отличия и е сред артистите, които поддържат силна връзка с публиката си. С името Антония, което носи по паспорт, Тони Димитрова е от звездите, които празнуват името си с песен и много обич от феновете.

Подкаст

Една от най-разпознаваемите български инфлуенсърки и създатели на дигитално съдържание определено е Антоанет Пепе. Тя добива популярност чрез социалните мрежи и видеоплатформи, където говори открито за лични преживявания, семейство, майчинство и социални теми. С времето присъствието ѝ се разширява и извън онлайн пространството – Антоанет Пепе е активен участник в публични дискусии, събития и разговори, свързани с личностно развитие и ролята на жената в съвременното общество. Тя развива и собствен подкаст, в който кани популярни и интересни събеседници от различни сфери. С откровения си стил и директен език Антоанет Пепе успява да изгради силна връзка с аудиторията си. С името Антоанет тя е от съвременните звезди, чието влияние идва не от сцена или екран, а от умението да общуват искрено с хората.

Турне

Атанас Пенев е фронтменът и гласът на една от най-успешните български рок групи – Б.Т.Р. Той се присъединява към бандата в края на 90-те години и оттогава името му е неразривно свързано с нейното развитие и популярност. С него като вокалист Б.Т.Р. издават редица албуми, които се радват на голям интерес и печелят златни и платинени отличия. Групата е известна с мащабните си турнета, често съвместни с други утвърдени български рок музиканти, както и с концертите си в зали и на открити сцени в цялата страна. Гласът на Атанас Пенев се отличава със сила и разпознаваем тембър, а присъствието му на сцената допринася за директната връзка на Б.Т.Р. с публиката. С името Атанас той е сред рок музикантите, които от години събират фенове от няколко поколения.

Талант

Атанас Атанасов е български актьор, познат с работата си в театъра, киното и телевизията. Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ и професионалният му път е свързан преди всичко със сцената, където изгражда разнообразни образи – от съвременни до класически. Участва в театрални спектакли, които срещат добър отзвук сред публиката, а паралелно с това има и роли в български филми и телевизионни сериали. Присъствието му на екрана се отличава с естественост и умереност, без излишна демонстративност. Атанас Атанасов е от онези актьори, които не разчитат на шумна популярност, а на последователна работа и професионализъм. С името си, носещо силна традиция, той е част от поколението артисти, които градят кариера стъпка по стъпка и печелят уважението на публиката с таланта си.

Хип-хоп

Атанас Колев е един от най-известни и актуални рап изпълнители, който става широко разпознаваем след участието си в музикално телевизионно шоу, откъдето започва по-активното му присъствие в публичното пространство. След това развива самостоятелна музикална кариера, ориентирана към съвременно поп и хип-хоп звучене, насочено към млада аудитория. Песните му често се нареждат сред най-гледаните и слушани български заглавия в онлайн платформите, а той самият е редовно канен в телевизионни и музикални формати. Освен с музиката си, Атанас Колев привлича внимание и с активното си присъствие в социалните мрежи, където поддържа пряка връзка с феновете си. С името Атанас и с ясно заявен стил, той е част от новото поколение български изпълнители, които съчетават музика, медийна видимост и модерно сценично поведение. На именния си ден той ще има участие в София, заедно с певицата

Киара.


