|Прането при отрицателни температури: Вътре или на балкона да простираме?
Едно време бабите казваха, че ако бялото пране замръзне навън, после изглежда по-свежо, почти като след белина. Днес прането е предимно цветно, но проблемът със сушенето остава. Дрехите замръзват, влакната се стягат и процесът е по-бавен, а резултатът зависи от търпение и малко трикове.
При простиране на балкона натуралните материи като памук и лен стават твърди, но след като ледът се стопи, възвръщат формата си. Деликатните тъкани изискват внимание – ако се сгъват или прегъват, докато са замръзнали, могат да се повредят. Цветното пране не избелява от студа, затова правилният препарат и внимателното пране остават ключови, пише ФОКУС.
Не винаги термометърът е решаващ – да простираме ли на балкана или вътре? Ако въздухът е сух и леко ветровит, процесът на сушене върви по-бързо, дори при минус. Замръзналата вода в тъканите постепенно изчезва чрез сублимация – директно от лед във водни пари. Влажността и мъглата забавят процеса, затова просторът трябва да е на открито, където има течение, или алтернативно прането се пренасочва към проветриво помещение.
Във всеки български дом има и метални сушилници. Огромна грешка е да сложите мокрото пране в стая с климатик или парно, категоричен е ФОКУС. Да, ще изсъхнат по-бързо, но влагата ще се пропие в мебелите, стените и не дай Боже ще се просмуче в тапетите, които ще започнат да се отлепят.
Като цяло влагата е проблем в студените месеци, а ако от бързане за сухи дрехи си докарате мухъл в дома, това ще доведе до сериозни последствия за здравето ви.
