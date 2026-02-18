ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Прането при отрицателни температури: Вътре или на балкона да простираме?
Автор: Десислава Томева 21:44Коментари (0)122
© ФОКУС
За някои домакинства без сушилня, прането през зимата се явява истинско предизвикателство. Температурите, особено тази зима, често падат под нулата, но нито вие, нито децата спирате да хвърляте пране в коша. Количествата са сериозни – чаршафи, кърпи, пуловери, детски комплекти – и всичко трябва да се върне в гардероба чисто и меко.

Едно време бабите казваха, че ако бялото пране замръзне навън, после изглежда по-свежо, почти като след белина. Днес прането е предимно цветно, но проблемът със сушенето остава. Дрехите замръзват, влакната се стягат и процесът е по-бавен, а резултатът зависи от търпение и малко трикове.

При простиране на балкона натуралните материи като памук и лен стават твърди, но след като ледът се стопи, възвръщат формата си. Деликатните тъкани изискват внимание – ако се сгъват или прегъват, докато са замръзнали, могат да се повредят. Цветното пране не избелява от студа, затова правилният препарат и внимателното пране остават ключови, пише ФОКУС.

Не винаги термометърът е решаващ – да простираме ли на балкана или вътре? Ако въздухът е сух и леко ветровит, процесът на сушене върви по-бързо, дори при минус. Замръзналата вода в тъканите постепенно изчезва чрез сублимация – директно от лед във водни пари. Влажността и мъглата забавят процеса, затова просторът трябва да е на открито, където има течение, или алтернативно прането се пренасочва към проветриво помещение.

Във всеки български дом има и метални сушилници. Огромна грешка е да сложите мокрото пране в стая с климатик или парно, категоричен е ФОКУС. Да, ще изсъхнат по-бързо, но влагата ще се пропие в мебелите, стените и не дай Боже ще се просмуче в тапетите, които ще започнат да се отлепят.

Като цяло влагата е проблем в студените месеци, а ако от бързане за сухи дрехи си докарате мухъл в дома, това ще доведе до сериозни последствия за здравето ви.


Още по темата: общо новини по темата: 459
18.02.2026 »
18.02.2026 »
18.02.2026 »
18.02.2026 »
18.02.2026 »
18.02.2026 »
предишна страница [ 1/77 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Снежна буря парализира Румъния
19:42 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Започва надпреварата за имоти
16:40 / 18.02.2026
Потребители на YouTube съобщиха за нови ограничения
12:36 / 18.02.2026
Заплата от близо 7000 евро: ЕС поднови конкурс, който предлага ра...
12:11 / 18.02.2026
Димо Алексиев си намери работа
10:20 / 18.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: