|Позорните "Игри на волята" копаят дъното този сезон
Толкова манипулации, нагласени игри и сценарии никога досега не е имало в шоуто. Напред в "игрите" се бутат пълни неудачници за сметка на смислените играчи, които са силни по арената.
Продуцентите си избират с кои играчи да се отнасят като богопомазани и с кои да се държат като с отрепки.
Пример е муай-тай боецът Гордиенко, която е една от най-слабите на арената, но освен че получи храна и легло в изолатора на символична цена, бе спасена от сигурна елиминация, като за целта продукцията трябваше да се изгаври с един от най-силните играчи - Чикагото.
Вчерашната капитанска битка също бе очеизвадно нагласена и един от най-силните играчи - Калин бе поставен при доста по-неизгодни условия в играта, за да е сигурно, че няма да спечели (видно от снимката).
Предаването, особено в текущия си сезон, няма нищо общо с истинския си състезателен характер, а се залага изцяло на така наречената "социална" игра, която е толкова очевидно манипулирана от продуцентите, че "участниците" дори не се опитват да се прикриват, че от предаването ги "съветват" какви решения да взимат и с кой да влизат в коалиции. Или просто са си слаби актьори.
С днешна дата предаването по никакъв начин не се различава от любовните риалитита, които позорят нацията ни.
