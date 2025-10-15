ИЗПРАТИ НОВИНА
Позорните "Игри на волята" копаят дъното този сезон
Автор: Георги Кирилов 11:39
©
Тази година продуцентите на "Игри на волята" изкопаха гроба на иначе атрактивното шоу.

Толкова манипулации, нагласени игри и сценарии никога досега не е имало в шоуто. Напред в "игрите" се бутат пълни неудачници за сметка на смислените играчи, които са силни по арената.

Продуцентите си избират с кои играчи да се отнасят като богопомазани и с кои да се държат като с отрепки.

Пример е муай-тай боецът Гордиенко, която е една от най-слабите на арената, но освен че получи храна и легло в изолатора на символична цена, бе спасена от сигурна елиминация, като за целта продукцията трябваше да се изгаври с един от най-силните играчи - Чикагото.

Вчерашната капитанска битка също бе очеизвадно нагласена и един от най-силните играчи - Калин бе поставен при доста по-неизгодни условия в играта, за да е сигурно, че няма да спечели (видно от снимката).

Предаването, особено в текущия си сезон, няма нищо общо с истинския си състезателен характер, а се залага изцяло на така наречената "социална" игра, която е толкова очевидно манипулирана от продуцентите, че "участниците" дори не се опитват да се прикриват, че от предаването ги "съветват" какви решения да взимат и с кой да влизат в коалиции. Или просто са си слаби актьори.

С днешна дата предаването по никакъв начин не се различава от любовните риалитита, които позорят нацията ни.


