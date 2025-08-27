ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Познахте ли го? Вече 25 години е с една и съща жена!
Какво публикува Христо Мутафчиев:
Елица Мутафчиева: Въобще не съм мислила, че ще се женим. Стана от само себе си. Говорехме си по телефона, че ще идвам при него в София, и той подхвърли, че трябва да се оженим и да направим купон. Колкото и да се правим на независими, една такава реплика се загнездва някъде в ума на всяка жена. Добре, казах си, явно ще има брак, обаче аз трябва да поема инициативата.
Позвъних му и го попитах дали е свободен на 25 август, пак снимаше нещо в момента. Поинтересува се защо. Ами защото смятам да запазя час за брак, отговорих. Преди да разпишем, ме представи в Карлово на родителите си, получихме благословията им.
Оженихме се с голям купон. Сватбата е незабравима емоция. Когато се видиш в бялата рокля, когато можеш да кажеш: това е съпругът ми, когато попът в църквата прочете молитвите, усещането е прекрасно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1011
|
|предишна страница [ 1/169 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Борис Бонев за Георги Илиев: Ще се разплача
15:09 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му вече го изоставя
13:38 / 27.08.2025
Светът на метъла скърби!
23:05 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Как биологичният часовник променя действието на лекарствата?
22:56 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS