Познахте ли го? Вече 25 години е с една и съща жена!

© Фейсбук Христо Мутафчиев е щастлив съпруг. 56-годишният актьор и председател на Съюза на артистите в България отбеляза 25-годишнината от сватбата си и в социалните мрежи. Във Фейсбук той качи снимка с жена си Елица от специалния им ден, а също откъс от нейно старо интервю, в което тя разказва за решението им да сключат брак.



Какво публикува Христо Мутафчиев:



Елица Мутафчиева: Въобще не съм мислила, че ще се женим. Стана от само себе си. Говорехме си по телефона, че ще идвам при него в София, и той подхвърли, че трябва да се оженим и да направим купон. Колкото и да се правим на независими, една такава реплика се загнездва някъде в ума на всяка жена. Добре, казах си, явно ще има брак, обаче аз трябва да поема инициативата.



Позвъних му и го попитах дали е свободен на 25 август, пак снимаше нещо в момента. Поинтересува се защо. Ами защото смятам да запазя час за брак, отговорих. Преди да разпишем, ме представи в Карлово на родителите си, получихме благословията им.



Оженихме се с голям купон. Сватбата е незабравима емоция. Когато се видиш в бялата рокля, когато можеш да кажеш: това е съпругът ми, когато попът в църквата прочете молитвите, усещането е прекрасно.