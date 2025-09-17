ЗАРЕЖДАНЕ...
|Появиха се кадри от големия лъскав купон на bTV
Водещи на вечерта бяха емблематичната двойка Александър Кадиев и Деси Стоянова, които застанаха отново рамо до рамо - не само като водещи, а като символ на приемственост и развитие. Тук дойде и новината на вечерта - завръщането на Деси Стоянова като лице на новото телевизионно предаване "Traitors: Маските падат“, посветено на едноименното шоу в ефира на bTV.
Музикалната сцена оживя с изпълнения на Папи Ханс, Криско и Графа, които превърнаха вечерта в динамичен и емоционален спектакъл. DJ Cass допълни атмосферата с енергичен музикален сет, а хореографията на Милен Данков пресъздаде визуално чрез магията на танца историята на bTV и някои от най-запомнящите се ТВ формати през годините.
Сред специалните гости бяха Владимир Карамазов, Ники Кънчев, Филип Буков, Райна Караянева, Боряна Братоева, Петър Антонов, Мартин Николов-Елвиса, голяма част от участниците от "Traitors: Игра на предатели“, както и лицата на bTV Новините и публицистичните предавания - Светослав Иванов, Златимир Йочев, Мария Цънцарова, Цветанка Ризова, Петя Дикова, Борислав Лазаров, Митьо Маринов и много други.
