Повече прах за пране не означава по-чисти дрехи, даже може да навреди
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:35
©
Много хора смятат, че повече прах за пране означава по-чисти дрехи, но резултатът често е точно обратният. Прекаленото количество препарат може да увреди тъканите, да остави петна и да натовари пералнята повече, отколкото предполагаме. Понякога дори прането без прах дава по-добър резултат от прекалената употреба. Но защо излишният прах създава повече проблеми от липсата му?

Какво се случва, когато сложите твърде много прах

Използването на твърде много прах за пране създава проблем още в първите минути на цикъла. Препаратът не се разтваря напълно и започва да се натрупва в тъканите. Това води до бели остатъци, лепкави участъци и дори неприятна миризма, защото дрехите реално не се изплакват добре.

Пералнята също страда — в чекмеджето за прах се образува плътен слой, който задържа влага и създава условия за мухъл. Когато препаратът е в повече, машината трябва да работи по-дълго, за да изплакне всички остатъци, а често дори и това не е достатъчно. В крайна сметка дрехите не стават по-чисти, а напротив — усещат се твърди и недобре измити.

Защо излишната пяна пречи на пералнята да работи правилно

Прекомерното количество прах води до прекалено много пяна, което нарушава нормалната работа на пералнята. Машината разчита на механичното движение на барабана, за да търка и пере ефективно. Но когато има прекалено много пяна, дрехите буквално "плуват“ в нея и се движат по-трудно. Водата не може да проникне достатъчно дълбоко в тъканите, а препаратът не се изплаква пълноценно. Освен това датчиците на някои перални могат да се объркат от високото количество пяна и да удължат цикъла или да го прекъснат. Пяната може дори да доведе до изтичане на вода и нужда от сервиз. 

Рискове за тъканите и кожата

Остатъците от прах за пране, които не се изплакват добре, могат да увредят материята. Тъканите стават твърди, губят мекотата си, а цветовете избледняват по-бързо. При деликатните дрехи прекаленият препарат може да доведе до разпъване, нарушаване на структурата или появата на петна, които трудно се отстраняват. Освен това излишният прах е неприятен и за кожата.

Оставен върху дрехите, той може да предизвика раздразнения, сухота, сърбеж или алергии. Чувствителната кожа, включително тази на децата, реагира още по-силно. Когато прахът е в повече, вредата често е по-голяма от ползата — дрехите изглеждат по-износени, а носенето им става некомфортно.

Дава ли прането без прах дава по-добър резултат

Макар да звучи странно, понякога е по-добре да не сложите никакъв прах, отколкото да прекалите. При леко замърсени или само освежаващи пранета, чистата вода и движението на барабана са напълно достатъчни, за да премахнат прах, полени и леки миризми. Без препарат няма риск от пяна, недоизплакване или натрупване на остатъци. Прането става леко, свежо и изсъхва по-бързо, тъй като в тъканите не остава нищо, което да задържа влага. В някои ситуации липсата на прах всъщност предпазва дрехите и пералнята от излишно натоварване. Затова много хора предпочитат да използват минимални количества или да пропускат праха при кратки цикли.

Как да определите правилното количество препарат

Най-сигурният начин да използвате правилното количество е да следвате указанията на опаковката, но и да ги адаптирате според реалните условия. За леко пране е нужно значително по-малко количество, отколкото повечето хора предполагат. Ако водата във вашия район е мека, използвайте още по-малко, защото препаратът се разтваря по-лесно.

Препълването на пералнята също е фактор — когато има твърде много дрехи, препаратът не достига равномерно. Най-доброто правило е: използвайте минималното ефективно количество. Ако след изпиране дрехите миришат свежо и са меки, значи сте открили правилната доза. Ако усещате остатъци или прекалена миризма на прах, намалете количеството при следващото пране.

Прекаляването с прах за пране не води до по-чисти дрехи — напротив, прави прането по-трудно, дрехите по-твърди и пералнята по-натоварена. Остатъците от препарат могат да увредят материята и да раздразнят кожата, докато минималното количество често е напълно достатъчно. Правилната доза е ключът към чисто, свежо и добре изплакнато пране, пише actualno.


