ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Повече от тъжна Коледа за Деми и семейството й
В последните години семейството винаги празнуваше задружно – заедно с Брус Уилис и настоящата му съпруга Ема Хеминг и техните две дъщери. Но след тежкото му заболяване, тази година той липсваше на семейната снимка.
Румър сподели две снимки в Instagram, на които членовете на семейството, заедно със свои близки приятели, позират облечени в еднакви пижами. Разбира се, феновете не можаха да не забележат, че Брус не е сред тях. "А къде е Брус? Кажете му, че всички го обичаме“, гласи коментарът с най-много харесвания.
През септември Ема разкри, че актьорът вече живее в отделен дом с денонощни грижи. "Това беше трудно решение, но и най-безопасно и добро – както за Брус, така и за нашите две малки момичета.“
Ема бе силно критикувана за своето решение. Но получи и подкрепа от фенове, които проявиха разбиране и насърчиха другите да се информират за болестта, от която страда холивудската звезда - фронтотемпоралната деменция, преди да дават оценки, пише Ladyzone.
Как Ема се справя с празниците
Малко преди Коледа Ема публикува есе на своя уебсайт, в което споделя чувствата около празника. "Улавям се, че невинно ругая името на Брус, докато се боря с коледните светлини и поемам задачи, които преди бяха негова отговорност. Но не защото съм му ядосана - а защото ми липсва начинът, по който той водеше празничната подготовка,“ написа тя.
Актрисата също разказа и как семейството ще празнува. "Този празничен сезон нашето семейство ще разопакова подаръците и ще седне заедно на закуска. Но вместо Брус да приготви любимите ни палачинки, това ще направя аз. Ще гледаме коледен филм. Ще има смях и прегръдки. И почти сигурно и сълзи. Радостта не анулира тъгата. Тъгата не анулира радостта. Те съществуват заедно.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2808
|предишна страница [ 1/468 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ето ги всички кандидати да представят България на "Евровизия" 202...
14:09 / 30.12.2025
Нов сезон, стари познайници, започва любимо предаване
13:10 / 30.12.2025
Някои зодии днес слагат точка, следва освобождение и подготовка з...
08:36 / 30.12.2025
Удря ни силна магнитна буря
07:53 / 30.12.2025
Кедъра е приет по спешност в болница
20:24 / 29.12.2025
През януари ползваме две портмонета?
19:11 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS