ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Повече от щастлива в новата си къща
Актрисата притежава имоти в този район от десетилетия, още от времето на брака си с Брус Уилис, но новата придобивка обещава да бъде истински пристан за цялата фамилия, сочи Hello.
Едва след като се настанява в новата си резиденция, Деми решава да сподели малко от атмосферата й в социалните си мрежи. На поредица от кадри тя позира пред собствено снежно езеро, заобиколена от патици, напомняйки на всички, че тя все още е "това момиче“ – уверена, земна и малко провокативна.
Освен красивата природа, вниманието на феновете беше приковано от стайлинга на актрисата. Облечена в широки черни панталони и характерните си големи очила, Деми показа чувство за хумор с емблематичен сив суитшърт.
"Прекрасен ден в квартала“, написа тя, а коментарите не закъсняха. Докато дъщеря й Талула я нарече "Майка на патиците“, феновете полудяха по връхната й дреха.
"Трябва ми този суитшърт веднага!“, гласят масовите съобщения под публикацията, докато други благодариха на Деми за вдъхновението, което черпят от нейната книга "Отвътре навън“.
Районът на Хейли и Сън Вали е нещо като "безопасно място“ за голямото семейство на Деми и Брус Уилис. Те прекарват голяма част от годината там, далеч от папараците, като в съседство са разположени домовете и на настоящата съпруга на Брус – Ема Хеминг Уилис.
Това спокойствие и уютът, който Деми демонстрира в новия си дом, са вдъхновили и най-голямата ѝ дъщеря – Румър Уилис. Тя също взе радикално решение за живота си.
Емоционалното сбогуване на Румър
Румър Уилис потвърди, че окончателно напуска Лос Анджелис, за да се премести в Айдахо заедно с малката си дъщеря Луета. В емоционална изповед тя разказа как е "съборила до основи“ старата си къща в Ел Ей, за да я построи наново, преминавайки през бременност, раждане в хола и много лични трансформации, пише Ladyzone.
"Сега се чувствам така, сякаш къщата най-накрая е готова да ме пусне. С най-дълбока любов и благодарност тръгваме на ново приключение“, споделя Румър.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3149
|
|предишна страница [ 1/525 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
14:57 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS