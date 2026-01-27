Повече от щастлива в новата си къща

© Деми Мур винаги е знаела как да съчетава холивудския блясък с абсолютното спокойствие на природата. Докато светът все още говори за триумфалното й завръщане в киното с хита "The Substance“, 63-годишната икона разкрива своята най-нова инвестиция в личния живот – нов дом в Айдахо.



Актрисата притежава имоти в този район от десетилетия, още от времето на брака си с Брус Уилис, но новата придобивка обещава да бъде истински пристан за цялата фамилия, сочи Hello.



Едва след като се настанява в новата си резиденция, Деми решава да сподели малко от атмосферата й в социалните си мрежи. На поредица от кадри тя позира пред собствено снежно езеро, заобиколена от патици, напомняйки на всички, че тя все още е "това момиче“ – уверена, земна и малко провокативна.



Освен красивата природа, вниманието на феновете беше приковано от стайлинга на актрисата. Облечена в широки черни панталони и характерните си големи очила, Деми показа чувство за хумор с емблематичен сив суитшърт.



"Прекрасен ден в квартала“, написа тя, а коментарите не закъсняха. Докато дъщеря й Талула я нарече "Майка на патиците“, феновете полудяха по връхната й дреха.



"Трябва ми този суитшърт веднага!“, гласят масовите съобщения под публикацията, докато други благодариха на Деми за вдъхновението, което черпят от нейната книга "Отвътре навън“.



Районът на Хейли и Сън Вали е нещо като "безопасно място“ за голямото семейство на Деми и Брус Уилис. Те прекарват голяма част от годината там, далеч от папараците, като в съседство са разположени домовете и на настоящата съпруга на Брус – Ема Хеминг Уилис.



Това спокойствие и уютът, който Деми демонстрира в новия си дом, са вдъхновили и най-голямата ѝ дъщеря – Румър Уилис. Тя също взе радикално решение за живота си.



Емоционалното сбогуване на Румър



Румър Уилис потвърди, че окончателно напуска Лос Анджелис, за да се премести в Айдахо заедно с малката си дъщеря Луета. В емоционална изповед тя разказа как е "съборила до основи“ старата си къща в Ел Ей, за да я построи наново, преминавайки през бременност, раждане в хола и много лични трансформации, пише Ladyzone.



"Сега се чувствам така, сякаш къщата най-накрая е готова да ме пусне. С най-дълбока любов и благодарност тръгваме на ново приключение“, споделя Румър.