ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Повече от щастлива в новата си къща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:10Коментари (0)1009
©
Деми Мур винаги е знаела как да съчетава холивудския блясък с абсолютното спокойствие на природата. Докато светът все още говори за триумфалното й завръщане в киното с хита "The Substance“, 63-годишната икона разкрива своята най-нова инвестиция в личния живот – нов дом в Айдахо.

Актрисата притежава имоти в този район от десетилетия, още от времето на брака си с Брус Уилис, но новата придобивка обещава да бъде истински пристан за цялата фамилия, сочи Hello.

Едва след като се настанява в новата си резиденция, Деми решава да сподели малко от атмосферата й в социалните си мрежи. На поредица от кадри тя позира пред собствено снежно езеро, заобиколена от патици, напомняйки на всички, че тя все още е "това момиче“ – уверена, земна и малко провокативна.

Освен красивата природа, вниманието на феновете беше приковано от стайлинга на актрисата. Облечена в широки черни панталони и характерните си големи очила, Деми показа чувство за хумор с емблематичен сив суитшърт.

"Прекрасен ден в квартала“, написа тя, а коментарите не закъсняха. Докато дъщеря й Талула я нарече "Майка на патиците“, феновете полудяха по връхната й дреха.

"Трябва ми този суитшърт веднага!“, гласят масовите съобщения под публикацията, докато други благодариха на Деми за вдъхновението, което черпят от нейната книга "Отвътре навън“.

Районът на Хейли и Сън Вали е нещо като "безопасно място“ за голямото семейство на Деми и Брус Уилис. Те прекарват голяма част от годината там, далеч от папараците, като в съседство са разположени домовете и на настоящата съпруга на Брус – Ема Хеминг Уилис.

Това спокойствие и уютът, който Деми демонстрира в новия си дом, са вдъхновили и най-голямата ѝ дъщеря – Румър Уилис. Тя също взе радикално решение за живота си.

Емоционалното сбогуване на Румър

Румър Уилис потвърди, че окончателно напуска Лос Анджелис, за да се премести в Айдахо заедно с малката си дъщеря Луета. В емоционална изповед тя разказа как е "съборила до основи“ старата си къща в Ел Ей, за да я построи наново, преминавайки през бременност, раждане в хола и много лични трансформации, пише Ladyzone.

"Сега се чувствам така, сякаш къщата най-накрая е готова да ме пусне. С най-дълбока любов и благодарност тръгваме на ново приключение“, споделя Румър.


Още по темата: общо новини по темата: 3149
27.01.2026 Това е синът, с когото Дейвид и Виктория Бекъм се гордеят най-много
26.01.2026 Честито на Светльо Витков!
26.01.2026 Тя не очакваше да се влюби толкова скоро след раздялата си с холивудски секссимвол
26.01.2026 Тя окончателно приключи с образа на Барби
26.01.2026 Албена Вулева избяга в Дубай
26.01.2026 Човек на Слави Трифонов днес става на 50
предишна страница [ 1/525 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
14:57 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
11:45 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Аматьорски футбол
Арктически студ връхлита САЩ
Парламентарни избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: