Потребителите на Android са получили предупреждението на Google 30 секунди преди земетресението в Турция

© Системата за ранни земетресения на Google за Android е уведомила потребителите близо 30 секунди преди началото на труса, който удари вчера района на Балъкесир, Турция. По данни на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), е бил с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер.



В същото време, хора с iPhone споделиха в социалните мрежи, че не са получили подобно предупреждение, пише Turkey Today.



Съобщението, озаглавено "Очаква се леко трусене“, е информирало потребителите близо до Балъкесир за очаквано земетресение с магнитуд 5,7.